Andrea Mainardi “Una sensazione tremenda”/ “Ero pronto alla morte di mio padre ma…”

Andrea Mainardi rompe il silenzio dopo la morte del padre ed è tornato sui social poco fa con ben tre messaggi di cui due compaiono in nero e solo uno con una bella foto del suo papà sorridente, l’amato Giorgio Mainardi. All’epoca dei fatti è stata Antonella Clerici ad annunciare la morte del padre del suo amico e collega scrivendo sui social: “Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi. Un grande dolore. Ti abbraccio forte, Andrea. E con te anche la tua mamma, Michelle e Anna. Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre”. Il messaggio ha fatto subito il giro del web ma Andrea Mainardi non aveva ancora rotto il silenzio, almeno fino a poco tempo fa spiegando ai fan che suo padre era malato e che lui era, almeno in teoria, era pronto a questo addio, salvo poi ritrovarsi con un grande vuoto da affrontare.

ANDREA MAINARDI ROMPE IL SILENZIO DOPO LA MORTE DEL PADRE

Andrea Mainardi è tornato sui social per parlare di questa grande perdita spiegando qualcosa di più del loro rapporto che “definisce tra uomini, con una pacca sulla spalle” quando era meritato. E’ sempre lui che parla di un’educazione di una volta che lo ha tenuto a bada e sempre sulla corda per anni ma sicuro di aver riscoperto così i valori della vita, gli stessi che gli hanno permesso di vivere al fianco della sua famiglia e di costruirla in vecchio stile e su Instagram scrive: “M𝚒 𝚜𝚝𝚊𝚗𝚗𝚘 𝚜𝚌𝚘𝚛𝚛𝚎𝚗𝚍𝚘 𝚗𝚎𝚕𝚕𝚊 𝚝𝚎𝚜𝚝𝚊 𝚝𝚊𝚗𝚝𝚒𝚜𝚜𝚒𝚖𝚒 𝚛𝚒𝚌𝚘𝚛𝚍𝚒 𝚎𝚍 𝚎𝚙𝚒𝚜𝚘𝚍𝚒 𝚖𝚊 𝚞𝚗𝚘 𝚒𝚗 𝚙𝚊𝚛𝚝𝚒𝚌𝚘𝚕𝚊𝚛𝚎: 𝚕’𝚊𝚗𝚗𝚘 𝚜𝚌𝚘𝚛𝚜𝚘 𝚊𝚕 𝚖𝚒𝚘 𝚛𝚒𝚎𝚗𝚝𝚛𝚘 𝚍𝚊𝚕 𝚐𝚏, 𝚚𝚞𝚎𝚕𝚕’𝚊𝚋𝚋𝚛𝚊𝚌𝚌𝚒𝚘 𝚎 𝚚𝚞𝚎𝚕 𝚝𝚒 𝚟𝚘𝚐𝚕𝚒𝚘 𝚋𝚎𝚗𝚎 𝚌𝚑𝚎 𝚖𝚊𝚒 𝚗𝚎𝚕𝚕𝚊 𝚟𝚒𝚝𝚊 𝚌𝚒 𝚎𝚛𝚊𝚟𝚊𝚖𝚘 𝚖𝚊𝚒 𝚎𝚜𝚙𝚛𝚎𝚜𝚜𝚊𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚍𝚊𝚝𝚒 𝚎 𝚍𝚎𝚝𝚝𝚒. 𝙴𝚛𝚊 𝚊𝚗𝚌𝚑𝚎 𝚞𝚗 𝚐𝚛𝚊𝚗𝚍𝚎 𝙶𝚁𝙰𝚉𝙸𝙴 𝚌𝚑𝚎 𝚗𝚘𝚗 𝚑𝚘 𝚊𝚟𝚞𝚝𝚘 𝚕𝚎 𝚙𝚊𝚕𝚕𝚎 𝚍𝚒 𝚍𝚒𝚛𝚝𝚒 𝚙𝚎𝚛 𝚚𝚞𝚎𝚕 𝚖𝚊𝚕𝚎𝚍𝚎𝚝𝚝𝚘 𝚘𝚛𝚐𝚘𝚐𝚕𝚒𝚘. 𝙴𝚛𝚒 𝚖𝚊𝚕𝚊𝚝𝚘 𝚍𝚊 𝚝𝚎𝚖𝚙𝚘, 𝚑𝚊𝚒 𝚜𝚘𝚏𝚏𝚎𝚛𝚝𝚘 𝚝𝚊𝚗𝚝𝚒𝚜𝚜𝚒𝚖𝚘, 𝚝𝚒 𝚊𝚟𝚎𝚟𝚊𝚗𝚘 𝚍𝚊𝚝𝚘 𝚜𝚎𝚒 𝚖𝚎𝚜𝚒 𝚎 𝚜𝚎𝚒 𝚛𝚒𝚖𝚊𝚜𝚝𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚏𝚘𝚛𝚣𝚊 𝚙𝚎𝚛 𝚙𝚒𝚞̀ 𝚍𝚒 𝚚𝚞𝚊𝚝𝚝𝚛𝚘 𝚊𝚗𝚗𝚒. 𝙴𝚛𝚘 𝚙𝚛𝚘𝚗𝚝𝚘 𝚖𝚊 𝚒𝚗 𝚟𝚎𝚛𝚒𝚝𝚊̀ 𝚗𝚘𝚗 𝚕𝚘 𝚎𝚛𝚘 𝚎 𝚗𝚘𝚗 𝚕𝚘 𝚜𝚘𝚗𝚘 𝚝𝚞𝚝𝚝’𝚘𝚛𝚊, 𝚞𝚗𝚊 𝚜𝚎𝚗𝚜𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚛𝚎𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊 𝚖𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚕𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚊𝚙𝚎𝚟𝚘𝚕𝚎𝚣𝚣𝚊 𝚌𝚑𝚎 𝚜𝚎𝚒 𝚎 𝚜𝚊𝚛𝚊𝚒 𝚜𝚎𝚖𝚙𝚛𝚎 𝚍𝚎𝚗𝚝𝚛𝚘 𝚍𝚒 𝚖𝚎”.

Ecco il post integrale di Andrea Mainardi su Instagram:





