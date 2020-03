ANDREA MONTOVOLI/ Abbandona la “Gang del Bosco”, il ritiro choc dal Grande Fratello Vip (Verissimo)

Andrea Montovoli è tornato a casa e chi ha salutato prima di ogni altri? La sua gattina Ninja, tutta nera, che stringe fra le braccia in una recente foto sui social. I fan sono tristi per la decisione che l’attore ha preso in merito al GF Vip 4, ovvero abbandonare il reality prima del previsto. La sua assenza in Casa si fa già sentire, soprattutto per la Gang del Bosco, ovvero tutti i concorrenti con cui l’artista aveva legato di più. Fra questi anche Fernanda Lessa, che ha voluto ricordare in un post grazie a una foto che riguarda un momento vissuto nel loft di Cinecittà. “Sono molto contenuto di questa opportunità e del percorso che ho fatto”, ha detto nel programma per giustificare la propria uscita, “ho affrontato l’avventura come volevo. Stando qui sono riuscito ad affrontare un mostro che mi tenevo dentro da 17 anni”.

ANDREA MONTOVOLI, LA SCELTA SUL GF VIP

Parole che si riferiscono al periodo trascorso in carcere, sei mesi in tutto, in cui Montovoli si è visto togliere ogni tipo di libertà. Deluso invece Pupo, che con fare polemico gli ha augurato di portare a termine il prossimo incarico, anche per mantenere fede agli accordi presi. Andrea Montovoli sarebbe potuto diventare il vincitore del Grande Fratello Vip 4: ne sono convinti tutti gli ammiratori che lo hanno sostenuto fino alla sua auto-espulsione. Anche se partito in sordina, l’attore era riuscito pian piano a ritagliarsi una fetta di pubblico pronto a mandarlo avanti nel gioco. Persino quando ha deciso di non puntare alla vittoria totale, come invece intendono fare tutti gli altri concorrenti, ma a quella personale. Oggi, sabato 7 marzo 2020, Andrea Montovoli sarà ospite di Verissimo per raccontare la sua esperienza nella Casa e del suo doloroso passato.

LA FIDANZATA MISTERIOSA

In tanti si chiedono se ci sarà anche lo spazio per dire qualcosa di più sulla famosa donna del mistero, ovvero quella fidanzata a cui ha riservato diversi pensieri nel corso del programma e di cui non sappiamo praticamente nulla. “Gang del bosco ve se ama”, dice intanto Montovoli in una Storia, in cui urla in direzione della Casa, per far sentire il suo supporto ad un amico in particolare. “Daje Mompra, sono con te” dice a pieni polmoni. I fan si sono subito chiesti il significato della frase, ma chi ha seguito Montovoli e la sua amicizia con Paolo Ciavarro all’interno del reality, non ha dubbi. “Le tigri di Mompracem, film di Sandokan o libro di Salgari. Andrea e Paolo dicevano ‘Mompra’”.



