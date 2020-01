ANDREA MONTOVOLI/ Archiviata Elisa De Panicis resta il dubbio nomination (Grande Fratello Vip)

ANDREA MONTOVOLI, IL FALLIMENTO SULLA PIZZA

Andrea Montovoli ha mantenuto la promessa: dopo essersi salvato dalla scorsa nomination del Grande Fratello Vip 4, ha fatto la pizza per tutta la Casa. Il primo ad assaggiare il piatto sarebbe dovuto essere Fabio Testi, visto che la promessa dell’attore era stata fatta proprio al collega. Purtroppo il risultato non è stato dei migliori: dopo aver messo l’impasto a lievitare per quasi un giorno, ha scoperto che il processo non era andato a buon fine e ci è rimasto parecchio male. Sembra tra l’altro che l’artista stia tirando un sospiro di sollievo: temeva di essere eliminato e invece il pubblico ha scelto di mandare a casa Elisa De Panicis. Un bel colpo di scena, anche ai suoi occhi, visto che dava per scontato di non riuscire a superare questo tipo di sfida. Purtroppo Montovoli sta prendendo sotto gamba questi giorni gieffini: anche se ha appena vinto una nomination, non si sta dando poi così tanto da fare per farsi conoscere dal pubblico. Il dubbio è quindi se i compagni decideranno presto di votarlo di nuovo.

IL RISCHIO ELIMINAZIONE? I DUBBI DI ANDREA…

Andrea Montovoli non riesce ancora ad emergere al Grande Fratello Vip 4, anche se ci sono stati alcuni cambiamenti in seguito al rischio eliminazione della scorsa settimana. L’attore infatti ha stretto ancora di più il legame con Paolo Ciavarro, uno degli esperti dei fornelli della Casa, e lo ha coinvolto subito per realizzare una pizza tradizionale per tutto il gruppo. I tentativi dell’artista di attirare le simpatie degli altri concorrenti sono ben visibili, ma non sembra che i risultati siano così positivi. Soprattutto se consideriamo che nel programma sono presenti personalità forti, che in un modo o nell’altro fanno discutere oppure che riescono semplicemente ad attirare l’attenzione del pubblico. Andrea è ancora molto distante da tutto questo e sappiamo bene che presto o tardi potrebbe finire di nuovo fra i possibili nominati. Montovoli dovrebbe cambiare del tutto strategia, riuscire a parlare di se stesso in modo naturale. Sembra però che non si senta a suo agio nel loft di Cinecittà e che non abbia trovato davvero qualcuno con cui stringere un bel legame. Il tempo però stringe e non va di certo in suo favore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA