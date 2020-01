Andrea Montovoli eliminato?/ “Se rimango sono c*zzi tuoi” (Grande Fratello Vip)

Andrea Montovoli è in nomination e rischia l’eliminazione già nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 4. I motivi sono molto semplici, anche se è eclatante vedere come quasi tutto il gruppo di uomini si sia scagliato contro l’attore. Secondo Michele Cucuzza, Andrea sarebbe troppo concentrato sui suoi pensieri piuttosto che proteso a creare unità con gli altri concorrenti. Antonio Zequila invece lo vede troppo distante, tanto che non avrebbe mai scambiato alcuna parola con lui. “Ho provato a parlare con lui ma abbiamo scambiato due parole. Ieri poi mi ha dato dello stratega. Sono tante cose, ma non quello”, ha detto invece Ivan Gonzalez. Anche Andrea Denver ha rincarato la dose ed ha nominato il suo omonimo, rivelando di non averci mai parlato in questi primi giorni del programma. C’è da chiedersi quindi con chi abbia legato l’attore, visto che a quanto pare si è tenuto alla larga da molti concorrenti. Montovoli di contro ha deciso di puntare il dito contro Gonzalez, che ai suoi occhi ostenterebbe un po’.

Andrea Montovoli, Grande Fratello Vip 4: nomination già annunciata

Come era prevedibile, Andrea Montovoli ha ricevuto la maggior parte delle nomination al Grande Fratello Vip 4. Ciò nonostante, l’attore ha deciso di chiedere a due o tre concorrenti in particolari quali sono i motivi che li avrebbero spinti a fare il suo nome, ricevendo una risposta sincera solo da Antonio Zequila. “Perchè avevo paura che nominavate me”, ha detto Er Mutanda, “non ho mai avuto nessuna discussione con te. Ero molto indeciso fra te e un’altra persona”. Soddisfatto della risposta, Andrea ha deciso di stringergli la mano per via della sua sincerità. “Se avessi avuto due nomination, ti avrei nominato”, ha detto il modello, aggiungendo poi un “se rimango sono c***i tuoi” in modo ironico. Poi lo ha abbracciato: per Montovoli è stato importante vedere che Zequila non ha deciso di nascondersi dietro ad un dito, come invece a quanto pare hanno fatto altri due a cui ha chiesto spiegazioni. Purtroppo le possibilità che Montovoli rimanga ancora in gara sono piuttosto scarse: dovrà vedersela contro Elisa De Panicis, che in base a quanto accaduto con Salvo Veneziano potrebbe ricevere la protezione del pubblico da casa. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli e Antonio Zequila.

