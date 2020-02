Andrea Montovoli/ Chi è la donna di cui è innamorato? Vuole lasciare la casa ma… (Grande Fratello Vip)

Andrea Montovoli potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 4 ad abbandonare la Casa. Di sua volontà tra l’altro. Non bastavano le crisi di Carlotta Maggiorana: adesso anche l’attore inizia a pensare di poter prendere la porta d’uscita e ritornare dalla famiglia. “Oggi in confessionale ho parlato di una cosa che non affrontavo da 17 anni”, ha detto all’amico Paolo Ciavarro, “può essere pure che me ne vado”. Parole che non hanno colto di sorpresa il figlio di Eleonora Giorgi, sicuro che i continui pensieri tormentati dell’attore lo avrebbero presto portato ad una conclusione simile. “Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio gol”, ha detto Montovoli, rimanendo come sempre piuttosto sul vago. “Voglio andarmene per non riparlarne di nuovo, è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai“, ha aggiunto. Andrea infatti ha scelto di partecipare al reality più per scavare dentro se stesso e tirare fuori determinate risposte e non per salire sul podio della vittoria. Ancora una volta, Paolo ha deciso invece di non indagare, di rispettare il mezzo silenzio dell’amico. In un momento più leggero, Andrea invece ha parlato anche dell’astinenza forzata dovuta alla sua presenza nella Casa. “Sono 31 giorni, è tosta”, ha detto a Clizia Incorvaia, che gli aveva suggerito di costruire una capanna per appartarsi, “all’Isola ne avevo fatti di più, ma non c’era cibo quindi non funzionava niente. Veramente, non scherzo. Io farò un record, voi non lo so”, ha detto poi diretto all’influencer e Paolo Ciavarro. Caso mai dovesse davvero abbandonare il gioco, Montovoli lascerà comunque un ricordo indifferente nella memoria dei telespettatori. A parte i discorsi sulla donna del mistero di cui è innamorato e che forse non lo ricambia, non è riuscito a farsi conoscere a fondo dal pubblico da casa.

ANDREA MONTOVOLI E LA DONNA DEL MISTERO

Andrea Montovoli ha fatto un altro passo al Grande Fratello Vip 4 in direzione della famosa donna del mistero. Non si sa ancora se si tratti della fidanzata oppure no, fatto sta che l’attore pensa spesso a lei. In modo tormentato tra l’altro. In questi giorni, Andrea ha confidato a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia il proprio desiderio: ricevere un messaggio dalla donna che ama. “Una ca**o di lettera, come facevano gli antichi”, ha detto, anche se è d’accordo con il famoso detto ‘l’attesa accresce il desiderio’. Clizia ha cercato di convincerlo ad aspettare, persino a rimanere sulle spine. “Io che esterno delle cose del genere… non è da me”, ha detto invece Montovoli. In pratica l’artista ritiene di essersi esposto fin troppo, di aver esternato le proprie emozioni. Cosa che invece non è solito fare. Aver messo così tanta carne sul fuoco lo manda quindi ancora più nel pallone, soprattutto per l’impossibilità di ricevere una risposta dall’altra parte. “Tu hai avuto la tua conferma, hai bisogno della sua”, ha detto invece Paolo, dimostrando ancora una volta di riuscire a capire l’animo dell’amico. Cogliendo la palla al balzo, fra una fumata e l’altra, l’attore ha deciso quindi di sfruttare il vaso a lavagnetta della piantina di bambù e di inviare un messaggio chiaro alla donna del mistero, con tanto di cuoricino: “Tanta voglia di te… ‘fuori'”. Poi ha mostrato il messaggio alle telecamere in più occasioni, ma è stato colto anche da un dubbio: “Sono pa**oso, eh?”. Il punto è sempre lo stesso: si vergogna a esternare i propri sentimenti, teme di mostrarsi come un pappamolle. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli.

