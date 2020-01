Andrea Montovoli/ “Da tre anni non ho una ragazza… non è facile trovare” (Grande Fratello Vip)

Trascorrono i giorni e Andrea Montovoli sembra non riuscire a trovare un suo spazio al Grande Fratello Vip 4. L’attore ha rischiato l’eliminazione già una volta e presto potrebbe finire di nuovo nel calderone dei nominati. Anche la sfilata di Mister GFVIP 4 non è riuscita a regalargli una vittoria, anche se le concorrenti donne sembrano aver apprezzato il suo fisico durante la passerella. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli. Fatta esclusione della lettura del comunicato speciale sulle nomination anticipate, l’artista si tiene a debita distanza dal resto del gruppo e persino dalle dinamiche della casa. Sarà questo tipo di atteggiamento a giocare a suo sfavore? Del resto Montovoli si tiene a distanza anche da tutti quei concorrenti che in un modo o nell’altro potrebbero regalargli una visibilità maggiore, come Antonella Elia o Barbara Alberti, giocandosi così l’opportunità di rimanere a lungo nel gioco.

Andrea Montovoli, Grande Fratello Vip 4: sempre più vicino ad Adriana Volpe

Andrea Montovoli e Adriana Volpe sono sempre più uniti e il merito è dei balli del Grande Fratello Vip 4. Momenti ludici in cui l’attore può mettere in mostra un lato del proprio carattere altrimenti inedito. La conduttrice tuttavia non è l’unica ad aver cercato di indagare un po’ nella vita di Andrea, visto che Fernanda Lessa si è mostrata in questi giorni piuttosto curiosa di conoscere il suo passato e presente romantico. Approfittando della colazione a due, la modella ha chiesto “E tu in amore come sei messo?”. Fra uno sbadiglio e l’altro, l’artista ha rivelato di essere single da qualche tempo: “La storia più lunga 4 anni, poi una convivenza, ma ero più piccolo. Da tre anni non ho una ragazza… non è facile trovare la materia prima per fare una convivenza”. Secondo Montovoli c’è anche da considerare il fattore maturità, visto che dai 25 anni in poi ha vissuto un grande cambiamento che lo spinge a valutare altri particolari nella sua partner. Il discorso tuttavia si è spento in pochi minuti, forse troppo pochi per permettere al pubblico di affezionarsi all’attore. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli e Fernanda Lessa.

