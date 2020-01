Andrea Montovoli/ Un ingresso “silenzioso” in attesa di svolte (Grande Fratello Vip)

Andrea Montovoli rimane per ora un grosso punto interrogativo: entrato al Grande Fratello Vip 4 nell’ultima tornata di concorrenti, l’attore è sicuro di poter fare un grande percorso all’interno del reality. Peccato che in questi giorni abbia attirato così tanto l’attenzione delle telecamere da essere addirittura invisibile. Se escludiamo un piccolo contatto con Paola Di Benedetto, che come sappiamo è fidanzata con Federico Rossi del duo Benji & Fede, non sembra che l’artista sia riuscito ad entrare nelle grazie degli altri concorrenti. Non dobbiamo escludere quindi di poterlo vedere in nomination già da questa sera, soprattutto perché in teoria il gruppo entrato nella prima tornata potrebbe con facilità votare chi è entrato dopo, anche se parliamo di soli due giorni di differenza. Eppure Montovoli avrebbe tanto di cui parlare. Lo ha dimostrato in seguito all’esperienza di Pechino Express, quando ha rivelato al settimanale Chi di aver perso il padre da giovanissimo, quando aveva appena 12 anni e a causa di un aneurisma cerebrale. Forse un argomento un po’ troppo forte da affrontare così presto, ma di sicuro utile per farsi conoscere meglio dal pubblico da casa.

Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli in Casa: per ora tutto tace…

Sono in molti a non conoscere Andrea Montovoli e per ora il Grande Fratello Vip 4 non sta di certo aiutando l’attore ad emergere rispetto al resto del gruppo. Forse gli serve un po’ più di tempo per carburare, visto che qualche anno fa a Pechino Express abbiamo conosciuto un artista molto spigliato, pronto a mettersi in gioco. Il gruppo per ora è più che folto ed è davvero difficile riuscire a farsi notare, anche se Andrea per adesso non ha convinto i telespettatori e nemmeno le case di scommesse. In modo del tutto inaspettato, lo troviamo nella fascia centrale della classifica delle previsioni, con quota 15.00 per Snai, 21.00 per Eurobet e 13.00 per Better. Bene ma non benissimo, direbbe qualcuno, anche se più o meno a pari merito con Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza e Adriana Volpe. L’attore ha forse qualche chance in più di farsi notare rispetto a questi provvisori rivali ed è di sicuro avvantaggiato dall’aspetto fisico, anche se il pubblico ha già dimostrato nelle precedenti edizioni di non subire il fascino dei belloni senza che vi fossero a sostegno altri tipi di contenuti. Come se la caverà?

