Andrea Nicole: “Ciprian? Inizialmente ero molto titubante”/ Dopo Uomini e Donne…

Andrea Nicole e Ciprian sono sempre più felici e innamorati. Dopo aver trascorso insieme il Natale, hanno anche festeggiato insieme l’arrivo del 2022. Nonostante la storia d’amore sia ufficialmente cominciata da poche settimane, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e donne hanno le idee chiare su quello che sarà il loro futuro. Tuttavia, inizialmente, per Andrea Nicole, non è stato così facile fidarsi di ciprian e lasciarsi andare alle emozioni.

“Inizialmente la cosa mi ha spaventata e poi ero molto titubante, perché tra i corteggiatori c’era anche Alessandro, che mi interessava. Mi trovavo di fronte a due persone completamente diverse tra loro. Scegliere Ciprian era ovvio, però io non lo davo per scontato”, ha raccontato al settimanale Nuovo. “Vogliamo andare a convivere – ha confidato l’ex tronista – vogliamo vederci il più possibile dato che io abito a Milano e lui a Roma”, ha aggiunto.

La scelta di Andrea Nicole e Ciprian ha fatto molto discutere. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno puntato il dito contro l’ex tronista e l’ex corteggiatore accusandoli di aver preso in giro la redazione. A scatenare la rabbia degli opinionisti è stata la scelta di Andrea Nicole di trascorrere la notte con Ciprian senza informare la redazione, ma come ha reagito Maria De Filippi?

“Ci è rimasta male – ha confermato l’ormai ex tronista in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv – ma perché si aspettava un finale diverso, ma ha comunque teso la mano”. Oggi, però, Andrea e Ciprian sono felici e innamorati e sognano un futuro insieme come hanno già spiegato.

