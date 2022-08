Andrea Nicole Conte concorrente al Grande Fratello Vip?/ Dopo Uomini e Donne…

Andrea Nicole Conte concorrente del Grande Fratello Vip?

Andrea Nicole Conte potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. In questa nuova edizione, Alfonso Signorini ha voluto strizzare di più l’occhio a storie che possano sensibilizzare il pubblico su determinate tematiche. Di recente infatti Giovanni Ciacci è stato annunciato come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip e per l’occasione ha rivelato di essere sieropositivo. Di recente, Alfonso Signorini ha annunciato che nel cast ci sarà una persona transgender. Sui social molti utenti hanno iniziato a buttare lì qualche nome papabile e tra i vari sono spuntati Eleonoire Ferruzzi, Vladimir Luxuria ma anche Vittoria Schisano e Efe Bal.

Stando però alle ultime indiscrezioni circolate in rete, potrebbe trattarsi di Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne. L’ex tronista potrebbe raccontare la sua storia in televisione. Lo stesso Signorini a Libero ha dichiarato di recente che è importante che in tv si parli di determinate tematiche: “No è importante che se ne parli. Come di transgender. Basta non esagerare. E’ un tema di estremo intersse e non è detto che non lo porti al GF Vip”. Il conduttore aveva dunque manifestato l’intenzione di inserire nel cast un concorrente trans. I rumors diffusi nelle scorse ore dicono che Andrea Nicole Conte potrebbe varcare la porta rossa.

Andrea Nicole Conte ha concluso il suo percorso di transizione. Per questo motivo non può essere definita una persona trans. In un’intervista di qualche tempo fa a Libero aveva fatto chiarezza: “Ho visto titoloni secondo me errati. Transessuale definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni per la legge italiana sono una donna”. Inoltre aveva aggiunto: “Non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transessuale. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha scelto di non cambiare il nome. A Fanpage aveva spiegato il motivo: “Perchè identifica la mia persona, che è sempre stata questa. Semplicemente avevo un corpo diverso e non per volontà mia”. Intanto nelle scorse settimane si è vociferato di una crisi tra Andrea Nicole e Ciprian Aftim. In molti hanno notato l’assenza dai social di Andrea Conte di Ciprian Aftim. L’ultimo post insieme della coppia risale ad oltre un mese e mezzo fa e, al contempo, sono cessati anche i like ai post. Cosa sta succedendo tra loro?











