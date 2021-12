Andrea Nicole e Ciprian, dediche dopo Uomini e Donne/ “Con la persona giusta…”

Andrea Nicole e Ciprian sono sempre più felici e innamorati. Dopo la scelta particolare avvenuta nello studio di Uomini e Donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatore sono diventati inseparabili. La coppia ha trascorso il primo Natale insieme e sui social hanno regalato ai fan foto e pensieri di un momento speciale vissuto insieme in famiglia. Serena, felice, raggiante e innamorata, Andrea Nicole pubblica un selfie con Ciprian tracciando un bilancio del suo primo Natale con Ciprian.

Uomini e Donne/ Andrea Nicole e Ciprian: l'ex tronista rompe il silenzio

“Come ogni anno questo giorno è sinonimo di famiglia, tanto cibo e il riposino a pancia piena sul divano di nonna. Questa volta c’era un posto in più a tavola, accanto a me, come speravo accadesse da tanto tempo e finalmente mi sono goduta minuto per minuto quello che realmente è un felice Natale, esattamente come lo auguro a tutti”, ha scritto l’ex tronista.

MARIA DE FILIPPI DELUSA DA ANDREA NICOLE A UOMINI E DONNE/ "Scelta? Può capitare..."

Ciprian e la dedica ad Andrea Nicole dopo Uomini e Donne

Dopo Andrea Nicole, anche Ciprian ha pubblicato una foto con la fidanzata dedicandole parole davvero speciali. L’ex corteggiatore, dopo aver conquistato il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne, apre il proprio cuore e si lascia andare dedicandole delle parole importanti ribedendo il proprio interesse per l’ex tronista.

“In fin dei conti non serve niente, con la persona giusta improvvisamente tutto va al suo posto! Grazie per questo meraviglioso Natale. Il mio regalo sei tu”, ha scritto Ciprian.





© RIPRODUZIONE RISERVATA