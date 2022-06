Andrea Nicole tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè?/ L’ex Uomini e Donne sbotta e…

Andrea Nicole sbotta contro le critiche: c’entrano Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole, negli scorsi giorni, insieme al fidanzato Ciprian, ha partecipato ad un evento in Liguria dove era presente anche Manuel Bortuzzo. La presenza di Manuel Bortuzzo all’evento avrebbe scatenato i commenti degli haters che avrebbero scritto diversi messaggi all’ex tronista che, dopo giorni di critiche, si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. Dalle parole di Andrea Nicole pare che gli autori delle critiche siano coloro che, a distanza di due mesi dalla fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, continuano a sperare in un ritorno di fiamma.

“Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati subito dopo l’evento a cui ho preso parte insieme a Manuel Bortuzzo qualche giorno fa” – inizia così lo sfogo dell’ex tronista. “Messaggi non belli, per niente, indirizzati a lui e (incomprensibilmente) anche a me per non averlo “schifato”. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia però entrambi sono persone adulte e responsabili che hanno provato a stare insieme ma per motivi × (che non conosco e non voglio conoscere) si sono separati come succede a tantissimi”, ha aggiunto.

Il messaggio di Andrea Nicole

Nel suo lungo sfogo, Andrea Nicole lancia un messaggio agli haters che, purtroppo, tutti hanno. “Denigrare una persona e scrivere quello che scrivete perché non sta più insieme al vostro/a beniamino/a è imbarazzante e, perdonatemi, infantile. Si può dimostrare il proprio appoggio per chi si vuole anche senza insultare il prossimo”, ha concluso l’ex Uomini e donne.

Nessun commento, invece, da parte di Manuel Bortuzzo e di Lulù Selassiè che, dopo le prime interviste rilasciate sulle rottura, hanno scelto la strada del silenzio.

