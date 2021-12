Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Delusa da Alessandro: “Vedi solo quello che vuoi”

La nuova settimana di Uomini e Donne inizia con Andrea Nicole. La tronista che ha già concluso il proprio percorso nel programma di Maria De Filippi scegliendo Ciprian, apre la puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, con il confronto con i suoi corteggiatori, Alessandro e Ciprian. Alessandro che, nelle puntate precedenti ha sorpresa la tronista facendole incontrare la madre che non vedeva da tre mesi, è stato il protagonista di una sorpresa. La tronista, infatti, ha scelto di portarlo a pattinare e tra i due è scattato anche un bacio passionale.

Per un caso del destino, la tronista si è poi ritrovata a fare un’esterna con Ciprian nello stesso posto. Ad organizzarla è stato Ciprian che ha provato a sorprendere Andrea Nicole e a regalarle un momento magico. Anche con Ciprian c’è stato un bacio così come abbracci importanti. In studio, Alessandro non ha nascosto la propria delusione.

Andrea Nicole delusa da Alessandro a Uomini e Donne

Dopo aver visto l’esterna tra Andrea e Ciprian, Alessandro non ha nascosto la propria delusione. Il corteggiatore è convinto che la tronista provi un sentimento più forte nei confronti di Ciprian. Alessandro, infatti, parla di baci e abbracci più intensi tra Andrea e Ciprian. L’esternazione di Alessandro non è piaciuta alla tronista. “Vedi solo quello che vuoi vedere”, ha detto Andrea.

La tronista, inoltre, ha aggiunto di non voler reprimere i propri sentimenti e di voler fare le esterne con i corteggiatori in base ai propri sentimenti. Per Andrea, dunque, le prossime saranno le ultime esterne prima della fatidica scelta.

