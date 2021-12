Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Sorpresa di Ciprian? Dopo Alessandro…

Sorpresa in arrivo per Andrea Nicole? Per la tronista di Uomini e Donne, quelle in onda, sono le sue ultime puntate. Come ampiamente annunciato dalle varie anticipazioni del web, Andrea Nicole ha già fatto la sua scelta e nella nuova puntata del dating show di canale 5, la tronista vivrà le ultime emozioni con Alessandro e Ciprian, i corteggiatori a cui si è dedicata nell’ultimo periodo.

Molto diversi tra loro non solo fisicamente, ma anche caratterialmente, Alessandro e Ciprian hanno conquistato le attenzioni di Andrea che si è spesso lasciata andare baciando entrambi. Alessandro è riuscito a conquistare la sua fiducia regalandole anche una bellissima sorpresa. In studio, infatti, durante una loro esterna, è arrivata la mamma. Ciprian riuscirà a regalarle la stessa emozione?

Andrea Nicole tra Alessandro e Ciprian

Emotiva, innamorata dell’amore e desiderosa di vivere una bellissima storia d’amore, Andrea Nicole si è tuffata a capofitto nell’avventura da tronista. La scelta andrà in onda nei prossimi giorni, ma fino ad oggi, la tronista non ha lasciato molti indizi per far capire su chi sarebbe ricaduta. Sia con Alessandro che con Ciprian si è lasciata andare a gesti importanti condividendo anche momenti della sua vita.

Tra i due, tuttavia, Andrea non ha mai nascosto di avere più fiducia nei confronti di Alessandro. Ciprian, inoltre, non è riuscito a conquistare neanche la fiducia di Roberta Ilaria Giusti e Gianni Sperti che continuano ad avere dubbi sul suo interesse nei confronti della tronista.

