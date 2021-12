Ciprian Aftim è la scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne/ Il web: “Vuole il trono”

Ciprian Aftim è la scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne. Il corteggiatore, nonostante alcune incomprensioni, è riuscito a conquistare il cuore della tronista che, dopo un incontro segreto senza telecamere, è tornata in trasmissione annunciando così la scelta e scatenando non poche polemiche. Ciprian, prima della scelta, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, aveva parlato della conoscenza con la tronista non nascondendo la voglia di conoscerla bene.

“Quando ho baciato Andrea Nicole ho pensato che è di una dolcezza disarmante e che bacia bene, che adoro le sue labbra e non averi mai smesso di baciarle […] Le favole sono sogni, io spero che tra noi sia realtà. Sono sicuro che fuori avremo bisogno di nulla, che staremo bene su un muretto, sul divano a vedere la televisione. Penso che non avremmo bisogno di altro, oltre a noi stessi. Voglio trasformare tutto questo in qualcosa di concreto”.

Dubbi su Ciprian Aftim dopo la scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Nonostante la scelta, su Ciprian, sono tanti i dubbi del web. Durante il suo percorso da corteggiatore, Gianni Sperti e Roberta Ilaria Giusti avevano espresso dubbi sul suo reale interesse per la tronista. Dopo la scelta, oltre ai fans del programma, anche Amedeo Venza non nasconde di avere alcune perplessità.

Amedeo Venza, infatti, in una storia pubblicata su Instagram, ha scritto: “Ciprian va a casa di Andrea Nicole e trascorrono la notte insieme. Oggi si presentano in studio e svelano tutto. Anche questo, per me, vuol dire prendere in giro il programma. E vi dico un’altra cosa: lui tra qualche settimana la lascerà perchè vuole il trono che non avrà mai”. Deianira Marzano, invece, ha augurato felicità ad Andrea Nicole.





