Andrea Papi ucciso da un orso/ I genitori: “Vogliamo giustizia per nostro figlio”

È grande il dolore per la morte di Andrea Papi, il giovane ucciso in Trentino dall’orso JJ4. Intervenuta a Oggi è un altro giorno, la madre della vittima ha ripercorso quel tragico giorno: “Mi ha detto di voler andare a fare una passeggiata. Gli ho detto di tornare a casa presto e che gli volevo bene. Aveva una cena con la sua fidanzata alle 19. Verso le 17.30-18 era già sulla via di ritorno. Ho visto che aveva postato su Instagram un video, già lì avevo capito dove era stato. Stava tornando a casa, ho provato a chiamarlo ma non mi ha risposto. Ho provato a chiamare mia figlia e la sua fidanzata, ma non abbiamo più avuto alcun segnale”.

“Ho iniziato a preoccuparmi. Sarei salita su, ma avevo la macchina dal meccanico. Ho avuto il presentimento che fosse successo qualcosa”, ha proseguito la madre di Andrea Papi. E la richiesta è chiara, giustizia: “Io sono qui a gridare al mondo che queste cose non devono più accadere: qui nessuno è al sicuro. La popolazione è tutta in subbuglio. Era una cosa che avevamo tutti dentro. Ora voglio giustizia, lotterò per questo”.

Le parole dei genitori di Andrea Papi

“Andrea era un ragazzo adorabile, amava la natura. Io l’ho portato nei boschi, abbiamo portato i nostri figli a raccogliere i frutti. Ha fatto dieci anni di hockey sul ghiaccio, poi ha avuto un periodo un po’ così durante l’adolescenza e ha lasciato. Ma si teneva in allenamento, era appassionato di scialpinismo”, hanno aggiunto i genitori di Andrea Papi nel corso del dialogo con Serena Bortone: “Andrea è un figlio di tutto il Paese e di tutta la comunità della Val di Sole. Era un ragazzo per bene, non si meritava cos’è successo. Viveva solo per la montagna, voleva aprire una piccola palestra”. Il padre del ragazzo ha tenuto a ribadire che nessuno se l’è andata a cercare: “Noi viviamo a 100 metri dal bosco, ogni volta che usciamo di casa possiamo incontrare il lupo o l’orso. Abbiamo un parco giochi stupendo dove si fanno anche le grigliate sempre nel bosco. Andrea non è andato nella gabbia del circo, non è andata a cercarsela”.

