Andrea Paris, vincitore Tu si que vales/ “Mia moglie Barbara e mia figlia Maddalena…”

Saranno poche le cose inedite in onda oggi pomeriggio a Verissimo e una di queste sarà proprio l’intervista al vincitore di Tu si Que Vales 2020 che non è ancora andata in onda. Il mago, comico, attore e intrattenitore Andrea Paris sarà proprio protagonista di uno dei passaggi di questo pomeriggio per raccontare la sua vittoria, la sua arte e anche un po’ della sua famiglia. Le risate non mancheranno soprattutto se, come ha già fatto a Tv Sorrisi e Canzoni, racconterà la reazione di moglie e figlia alla sua vittoria nel talent di Canale5. A quanto pare la moglie Barbara gli ha chiesto di passare dall’Ikea e portarle due sgabelli mentre la figlia Maddalena ha chiesto di essere portata in vacanza. Reazioni di persone normali, vicine ad un uomo che ha sempre tenuto i piedi ben piantati a terra e che adesso è diventato un personaggio televisivo.

Andrea Paris ospite oggi pomeriggio a Verissimo

Dai programmi di intrattenimento in Rai a quelli Mediaset (nei giorni scorsi ha preso parte allo show Up & Down al fianco di Paolo Ruffini), tutti vogliono Andrea Paris che, prima di essere un mago e un attore e intrattenitore. Lui stesso ha spiegato di amare molto l’improvvisazione e di non provare e riprovare i suoi numeri definendosi un “prestigiattore”. Ma chi è Andrea Paris? 37 anni, di Foligno, è il mago prestigiatore che ha partecipato a Italia’s Got Talent e poi anche a Tu si Que Vales vincendo l’ultima edizione. La sua passione per la magia è nata quando a dodici anni ha incontrato il mago Sales che gli diede un opuscolo con spiegati quattro giochi e da lì ho iniziato a studiare veramente la magia che adorava sin da piccolo.



