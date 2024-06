Andrea Pezzi, ex compagno di Cristiana Capotondi/ Ancora una famiglia nonostante la separazione

Si sono mollati circa un anno e mezzo fa, dopo quindici anni di storia, ma tra Cristiana Capotondi e il suo ex compagno Andrea Pezzi è rimasta la stima di un tempo ed un affetto davvero autentico. Lo dimostra la scelta di continuare a frequentarsi dopo la rottura, così come la decisione di crescere insieme la bambina che l’attrice ha avuto da un altro uomo. Strano ma vero, quando la Capotondi ha saputo di essere in dolce attesa ha chiesto ad Andrea di rimanerle accanto, senza mai far trapelare nulla sull’identità del padre biologico della figlia. Così Pezzi è rimasto vicino all’ex compagna e alla bambina, dimostrando un attaccamento per certi versi sorprendente.

Andrea Pezzi, ex compagno Cristiana Capotondi/ Non stanno più insieme ma sono rimasti così legati da...

“Siamo separati, ma gli ho chiesto di starmi vicino”, ha confermato la Capotondi, che per l’ex compagno non risparmia parole al miele. Oggi Andrea continua ad essere presente nella sua vita e pare abbia ricoperto un ruolo fondamentale nella crescita della piccola.

Andrea Pezzi, l’ex compagno di Cristiana Capotondi: “Va a lei tutta la mia ammirazione”

“Mi ha chiesto di restarle vicino perché voleva proteggere un momento così importante, oggi più che mai a lei va tutta la mia ammirazione e la mia stima”, le parole di lui. In un comunicato l’attrice aveva invece precisato di aver cercato la protezione di Andrea in modo “naturale” sottolinenando “il nostro affetto e il nostro legame”.

Cristiana Capotondi a Da noi a ruota libera: "Non sono una battagliera"/ "Successo? Ero pronta e preparata"

Dunque la presenza dell’ex compagno nella vita di Cristiana e la sua bambina è un dato di fatto, come dimostrano anche le foto che di tanto in tanto rimbalzano sulle riviste di gossip. Sintonia palpabile tra i due, ma nessun riavvicinamento in vista. Almeno così sembra….











© RIPRODUZIONE RISERVATA