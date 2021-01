Andrea Pezzi, fidanzato Cristiana Capotondi/ Volto storico di MTV e…

Cristiana Capotondi torna in tv nei panni di Chiara Lubich e scoppia subito il gossip perché tutti sono alla ricerca della verità sulla sua vita privata e, soprattutto, sul volto e il nome del suo fidanzato. Lui è Andrea Pezzi ed è un volto storico di MTV oltre ad essere il grande amore dell’attrice. E’ sua la voce che ci ha tenuto compagnia a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila non solo su MTV ma anche in alcune radio, dove ha mosso i primi passi, tra Ravenna e Milano fino ad arrivare a Radio Deejay. Dal ’96 ha condotto da Londra il programma Hot! per MTV e al suo ritorno in Italia ha lanciato trasmissioni sulla cucina come Tokusho e Kitchen. Classe 1973, Andrea Pezzi è un conduttore radiofonico ma anche televisivo visto che dopo il successo di Kitchen gli si è aperto un mondo che lo ha portato fino a casa Rai ottenendo “Serenate” per la prima serata su RaiDue.

Andrea Pezzi, fidanzato Cristiana Capotondi, chi è? Volto storico di MTV

Oggi l’ex Veejay si occupa di imprenditoria digitale e lui stesso è a capo delle sue aziende, e la vita privata? Il passato è stato travolto dalla passione con Claudia Pandolfi, all’epoca sposata solo da un mese, e dal 2005 fa coppia fissa con Cristiana Capotondi. Lui stesso ha spiegato a Vieni da Me: “Ero innamorato della bambina della pubblicità del Tegolino, avevo una cotta. Solo dopo qualche anno che stavo con Cristiana ho scoperto che era proprio lei“. Un futuro e una storia d’amore scritta nel destino di entrambi? Al momento i due sembra che non si siano sposati ma quello che è certo è che l’attrice è pazza di lui tanto da raccontare: “Prima di incontrare l’amore della mia vita, Andrea Pezzi, ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto. Quando cerchi la persona giusta sbagli delle cose volontariamente, per sperimentare e capire qual è il perimetro della tua felicità”.



