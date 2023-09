Andrea Piazzolla: “I 10 milioni di Gina Lollobrigida? Non li ho io”/ “Solo di IMU spese 2 milioni”

Andrea Piazzolla, continuando la sua intervista a Domenica In, ci tiene anche ovviamente a parlare dei 10 milioni di euro del patrimonio di Gina Lollobrigida spariti misteriosamente nel nulla. Secondo l’accusa, sarebbe stato l’ex assistente a sperperarli, mentre lui si è sempre detto innocente. Non solo i milioni spariti, ma anche gli enormi debiti che ha lasciato dietro di sé, tra le bollette non pagate e il giardiniere.

“Gina ha sempre avuto un alto tenore di vita”, racconta Andrea Piazzolla, “mentre il problema della passività è normale, perché quando è venuta a mancare tutti hanno cominciato a staccare fatture importanti, una cosa che ritengo veramente ingiusta. La bolletta non doveva pagarla, era un errore, ma non fu contestata, il giardiniere veniva pagato solo quando lo ritenevano necessario”. I 10 milioni, invece, racconta che “l’IMU della villa sono circa 200 mila euro l’anno, le feste di compleanno, tutte le feste organizzate a casa, i viaggi. Se mettiamo per 10 anni la manutenzione della villa sono 2 milioni, se mettiamo i 10 compleanni è un altro milione”, spiega Andrea Piazzolla, “un avvocato chiese 1 milione di euro con una sola parcella”. (Agg di Lorenzo Drigo)

Piazzolla: “Grato che Gina Lollobrigida mi abbia donato la sua amicizia”

Andrea Piazzolla, l’ex assistente di Gina Lollobrigida è stato ospitato a Domenica In, per la prima volta in una trasmissione televisiva dalle accuse mosse contro di lui dopo la scomparsa della famosissima artista, delle quali ha ovviamente parlato con Mara Venier. “Sono orgoglioso”, ci tiene a dire in apertura, “che una donna come la signora come Gina mi abbia donato la sua amicizia“.

Facendo una salto indietro nel passato, Andrea Piazzolla racconta di aver conosciuto Gina Lollobrigida “nel 2009, il rapporto è cresciuto negli anni e ricordo che lo vidi come un segno della vita. Da piccolo sognavo la fatina con i capelli blu”, che rivide in colei che divenne sua amica. “Andai a vivere nella villa attorno al 2016, o 2015”. Passando, poi, al vivo della questione, l’ex assistente accusato di circonvenzione di incapace, Andrea Piazzolla, ritenendo “assurda” la richiesta di 7 anni e mezzo di carcere da parte del PM, confessa anche di comprendere che il ministero stia solo facendo il suo lavoro. “Una prima perizia” sulla circonvenzione “fu a favore di Gina”, racconta, “ma la seconda non fu corretta, perché non fu ascoltata neppure Gina, ma solo il racconto fatto da una determinata parte”. (Agg di Lorenzo Drigo)

Andrea Piazzolla: le accuse contro l’ex assistente di Gina Lollobrigida

Andrea Piazzolla, ex assistente e factotum di Gina Lollobrigida, è sicuramente uno dei volti centrali nella vicenda giudiziaria legata alle sorti del patrimonio della diva. Il giovane è finito al centro delle polemiche con la famiglia dell’attrice e a processo a Roma perché accusato di circonvenzione di incapace, contestazione dalla quale si è difeso sostenendo di aver sempre agito nel rispetto delle volontà e degli interessi esclusivi dell’artista spendendo i soldi “come lei voleva”.

La battaglia legale sull‘eredità di Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio scorso, avrebbe visto Andrea Piazzolla finire sotto la lente degli inquirenti e poi imputato perché, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe approfittato della fragilità della donna per aggredirne il patrimonio e tratte profitti personali allontanando l’attrice dalla sua sfera familiare. La sentenza sarebbe attesa per il prossimo ottobre e il pubblico ministero, riporta Ansa, a suo carico avrebbe chiesto il massimo della pena: 7 anni e mezzo di carcere. Piazzolla sarebbe stato accusato di aver sottratto beni dell’attrice tra il 2013 e il 2018. L’ex assistente di Gina Lollobrigida ha parlato spesso del caso in televisione respingendo ogni addebito, ed è stato intervistato da Mara Venier a Domenica In per la puntata in onda il 24 settembre 2023.

Andrea Piazzolla a Domenica In sul caso Gina Lollobrigida

“Gina non è mai scesa a compromessi, era una donna forte che dava il massimo e voleva il massimo“. Così Andrea Piazzolla ha dipinto la diva del cinema di cui per anni sarebbe stato assistente e tuttofare, in una intervista rilasciata a Mara Venier nel gennaio scorso poco dopo la sua morte. Piazzolla, ospite nel salotto di Domenica In anche nella puntata del 24 settembre 2023 in attesa della sentenza nel processo che lo vede imputato per circonvenzione di incapace, aveva parlato di un difficile rapporto tra l’attrice e il figlio, Andrea Milko Skofic, e della controversa questione “matrimonio” con lo spagnolo Francisco Javier Rigau.

Il primo incontro tra Andrea Piazzolla e Gina Lollobrigida sarebbe avvenuto nel 2009, secondo quanto riferito dall’ex assistente, e i contatti si sarebbero intensificati dal 2012. “Nel 2013 è iniziato l’incubo, quando abbiamo scoperto il matrimonio per procura dello spagnolo“. Nella lunga intervista ai microfoni di Mara Venier, Andrea Piazzolla aveva ricalcato gli ultimi giorni di Gina Lollobrigida e poche ore fa, parlando al Corriere della Sera, ha ribadito il suo punto di vista sul suo percorso al fianco della grande attrice: “Non ho mai pensato neanche lontanamente di manipolarla, ma anche se avessi voluto sarebbe stato impossibile (…). I soldi sono stati spesi per lei e per mantenere il regime di vita che lei ha voluto fare (…). Ho cercato sempre la sua felicità“.











