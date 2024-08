Gina Lollobrigida sarebbe stata sottoposta a una “articolata e potente opera di suggestione” dal suo ex assistente factotum Andrea Piazzolla. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso novembre, l’uomo è stato condannato a 3 anni di reclusione per circonvenzione di incapace all’esito del processo celebrato davanti al Tribunale monocratico di Roma.

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia e Andrea Piazzolla alleati/ "C'è un complotto", ma vengono denunciati

Secondo il giudice, si tratterebbe di un’azione evidenziata chiaramente in sede di istruttoria dibattimentale e alla quale si sommerebbe, riporta Adnkronos citando stralci del dispositivo, una “induzione sfociata nella nomina ad amministratore unico”, la delega a operare “su tutti i conti correnti” e un ampio mandato nella gestione del patrimonio con qualunque investimento ritenesse “profittevole”. Andrea Piazzolla, per l’accusa, in sostanza avrebbe circuito la diva e le avrebbe sottratto beni di valore accumulati durante la sua carriera di attrice.

"Gina Lollobrigida per me era come una mamma"/ Andrea Piazzolla: "Ha vissuto bene anche grazie a me"

Caso Gina Lollobrigida, perché è stato condannato Andrea Piazzolla

Il perché della condanna emessa lo scorso 13 novembre a carico di Andrea Piazzolla è cristallizzato nelle motivazioni della sentenza riportate, poche ore fa, dall’agenzia di stampa. La diva del cinema è morta nel 2023 all’età di 95 anni e da tempo la posizione del suo ex assistente e factotum era finita nel cono delle cronache.

“Dal complesso degli elementi di prova raccolti in ordine ai rapporti personali ed economici intercorsi fra la persona offesa e l’imputato – si legge nella sentenza -, emerge con chiarezza l’assoluta irrazionalità degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dalla prima in favore del secondo”. Andrea Piazzolla avrebbe indotto Gina Lollobrigida a fare importanti donazioni di denaro a favore suo e dei suoi genitori senza giustificazione. Soldi e ben, sempre secondo il giudice, sarebbero finiti nelle sue mani in assenza di un atto notarile e di testimoni.

Andrea Piazzolla, ex factotum Gina Lollobrigida a processo per mancati alimenti/ "Non riesce a mantenersi"