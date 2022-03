Andrea Pirlo e Valentina Baldini si sono sposati/ Matrimonio: cerimonia in forma intima e…

Andrea Pirlo si è sposato. L’ex campione e allenatore bianconero è convolato ieri a nozze con la compagna Valentina Baldini. A unirli in matrimonio è stato Mimmo Portas, il leader dei Moderati. La cerimonia si è conclusa con una delicata poesia di Neruda. L’amore tra Pirlo e Baldini è scoccato nel 2014, anno in cui si è separato dalla precedente moglie, Deborah Roversi, dalla quale ha avuto due figli. Dalla neo moglie, Pirlo ha avuto altri due figli, gemelli, nati a New York nel 2017. A poche ore dal sì, sono trapelati pochissimi scatti. Uno scatto è stato pubblicato sui social della rivista Chi, che ha rivelato anche alcuni dettagli dell’evento. Andrea Pirlo ha pronunciato il suo secondo sì. L’anno in cui ha conosciuto la sua attuale moglie si era appena separato dalla precedente, Deborah Roversi, dalla quale aveva avuto altri due figli, Niccolò e Angela. La separazione tra i due era stata piuttosto burrascosa.

Sconcerti sulla Juventus: "Prova di carattere"/ "Tutto risolto? Niente è peggiorato

In un’intervista l’ex moglie di Pirlo aveva svelato alcuni retroscena sulla separazione. Per lei era stato difficile accettarla anche perché con Pirlo era vero amore: “Il mio matrimonio è stato di vero amore. Eravamo appena sedicenni. Andrea giocava da poco nel Brescia ed entrambi non sapevamo che sarebbe divenuto un campione. Il nostro amore era vigoroso e si irrobustiva ogni giorno, ancora di più con l’arrivo dei figli. Non è stato semplice rinunciare a me stessa. Il mio amore era allo stesso tempo abnegazione e rinuncia. Non era possibile immaginarlo diversamente con un uomo che diventava Campione, al quale era necessario donarsi per non impedirgli il futuro. Ho compreso il mio ruolo con spirito di partecipazione e di sacrificio, ed ho offerto a lui ogni attimo della mia esistenza incondizionatamente per la sua sicurezza, la sua serenità, la sua concentrazione”.

Pirlo: "Juve? Stagione difficile"/ "Meglio perdere che vincere giocando in difesa"

Valentini Baldini è la moglie di Andrea Pirlo. Il retroscena sulla separazione da Riccardo Grande Stevens

Valentina Baldini è la moglie di Andrea Pirlo. La donna era stata fidanzata con Riccardo Grande Stevens. Qualche anno, Gabriele Parpiglia aveva strappato qualche dichiarazione interessante a Riccardo che sulla separazione con Valentina aveva rivelato: “Sarò sincero. Non porto nessun rancore, però, vorrei specificare che ci sono tante componenti che entrano in gioco in una separazione, magari patologie come lo shopping compulsivo che possono obbligarci ad allontanare alcune persone anche dopo molti anni di relazione”. L’uomo aveva confessato che la separazione sarebbe avvenuta a causa della malattia della Baldini nei confronti dello shopping compulsivo. L’uomo ci tiene a sottolineare che Andrea Pirlo non c’entra direttamente con la rottura: “La storia è finita, punto. Io non do peso alle cose che si sentono raccontare. Ricordate sempre che tutto dipende dalla qualità del chiacchiericcio. Per star male deve valerne la pena“. Riccardo Grande Stevens, inoltre, nonostante sia un grande tifoso della Juventus, dice di non aver mai conosciuto personalmente Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE:

Fidanzata Pirlo vs Bernardeschi/ "Fa gol a San Marino e parla... Genio incompreso!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA