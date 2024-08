Finisce dopo sole tre giornate il campionato 2024/2025 di Andrea Pirlo, appena esonerato dalla Sampdoria. Il tecnico non ha cominciato bene, con un pareggio e due sconfitte, e il bilancio ha fatto storcere il naso alla società, che ha deciso di allontanare l’allenatore per affidare la squadra ad una nuova guida tecnica. Al posto di Pirlo arriverà Andrea Sottil, che con il club blucerchiato firmerà un contratto biennale dopo aver battuto la concorrenza di Giampaolo.

Nella scorsa stagione, il tecnico bresciano ha ottenuto dei risultati che avevano soddisfatto la società: i playoff avevano infatti illuso l’ambiente, facendo presupporre che il campionato successivo sarebbe stato di vertice. L’inizio non è stato però dei migliori: Pirlo, infatti, ha ottenuto un solo pareggio all’esordio in campionato, contro il Frosinone, perdendo poi contro la Reggiana e la Salernitana, nonostante abbia a disposizione una rosa di tutto rispetto, una delle più strutturate e qualitative dell’intera Serie B. La dirigenza ha allora deciso di non aspettare, nonostante i risultati della scorsa stagione, e di allontanare Pirlo dalla panchina del club genovese: al suo posto arriverà Sottil.

Pirlo: “Sampdoria? Torneremo ciò che tutti aspettano”. Poi l’esonero

Dopo la sconfitta contro la Salernitana nell’ultimo turno, mister Andrea Pirlo aveva parlato ai microfoni del club, analizzando la gara ma in generale il momento non felice: “Abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante lo svantaggio, abbiamo avuto occasioni per riprenderla. Nel secondo tempo forse abbiamo concesso qualcosa di troppo ma nel momento cruciale della partita abbiamo abbassato l’attenzione e quando è così, rischi di andare incontro alla sconfitta. Dobbiamo essere sempre sul pezzo, le partite vanno giocate ma noi dobbiamo essere sempre concentrati e affamati. Momenti difficili ne abbiamo già passati, dobbiamo ricompattarci. I ragazzi sono dispiaciuti dei risultati ma ce la faremo a ritornare ad essere la Sampdoria che tutti aspettano”.