Andrea Pucci/ Da “La sai l’ultima” a “Big Show”: Pippo Franco lo lanciò nel 1994

Silenzio assoluto sulla partecipazione di Andrea Pucci a La sai l’ultima?

Andrea Pucci ha vissuto un anno fatto di primi piani importanti, ma Ezio Greggio ha scelto di non rivelare quale sarà il ruolo del comico nel suo programma. Di sicuro ci sarà una grande festa: Pucci ha vissuto la sua popolarità proprio dopo essere stato lanciato grazie alla trasmissione, 25 anni or sono. Correva l’anno 1994 e Pucci era fra i più in vista dello show al tempo affidato a Pippo Franco. Anche se i telespettatori italiani lo hanno conosciuto per lo più grazie a Colorado, che gli ha permesso poi di ottenere il suo spazio da protagonista con Big Show, la carriera dell’artista inizia infatti proprio come barzellettiere del programma. Un’edizione tra l’altro che ha sfornato diversi volti noti di Mediaset, da Giulio Golia de Le Iene fino a Pino Campagna che è esploso grazie a Zelig come papy ultras.

I prossimo impegni di Andrea Pucci

Andrea Pucci è ormai uno dei volti indiscussi della comicità italiana e lo dimostra lo stuolo di fan pronti a seguirlo dal vivo. Dopo aver battezzato Big Show che lo ha messo al centro della scena, il comico sarà uno dei protagonisti non solo dell’estate ma anche dei prossimi mesi. Sarà infatti uno degli ospiti di Bobo Summer Cup 2019 che si terrà a San Benedetto proprio questa sera, in occasione della terza edizione della kermesse sportiva organizzata da Christian Vieri. Uno degli appuntamenti più attesi che riguarda l’agenda di Pucci è in però il prossimo Capodanno. L’artista infatti sarà presente a Brescia in occasione della notte di San Silvestro con uno show tutto suo che prenderà il via al Brizia Forum. ‘Chi non ride a Capodanno…‘ accenderà le luci su Pucci e la sua comicità scoppiettante, spesso irriverente e piena di fuochi d’artificio che lo vedranno festeggiare con i presenti l’arrivo dell’anno nuovo. Per l’occasione, l’artista si farà accompagnare sul palco dalla Zurawski Live Band e fin da ora promette scintille senza

© RIPRODUZIONE RISERVATA