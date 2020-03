Andrea Pucci “tutorial per sopravvivere a casa”/ Video, “oggi pure lo yoga, c*zzo”

Andrea Pucci sta trascorrendo le giornate a casa come tutti gli italiani per rispettare il decreto approvato dal Governo per l’emergenza coronavirus e per tutti i suoi followers ha realizzato un video tutorial per superare la quarantena e trascorrere tranquillamente le giornate a casa. Con ironia e la sua simpatia, il comiso regala un momento divertente ai fans che fanno tesoro dei suoi consigli. Potendo uscire di casa solo per motivi seri come il lavoro e la spesa, Andrea Pucci ammette di aver dimenticato l’orologio e di non sapere l’ora in cui si è svegliato. Dopo essersi allenato facendo 50 volte le scale di casa e una doccia rigenerante, la compagna gli ha mostrato il programma pomeridiano. Tutto organizzato nei minimi dettagli al punto che, nella didascalia che accompagna il video, Pucci scrive: “o mi lascia o la lascio”.

ANDREA PUCCI, VIDEO TUTORIAL SU INSTAGRAM PER SOPRAVVIVERE ALLA QUARANTENA”

Dopo aver mostrato come preparare il pranzo con spaghetti e sugo preparato dalla mamma e aver raccontato la mattinata, Andrea Pucci racconta il programma per trascorrere il pomeriggio a casa. “La mia donna mi ha organizzato il pomeriggio. Ore 16 lezione di merengue sul web. Ore 18 addominali. Ore 19 rilassamento con flessioni e pure lo yoga, ma le ho chiesto una cosa io: dalle 20 alle 21 un’ora di silenzio cioè deve stare zitta e faccio quel che c*zzo che voglio“, ha detto Pucci mentre in sottofondo si sentivano le risate della compagna. La cosa più dura della quarantena, dunque, è la convivenza 24 ore su 24? a voi i commenti.





