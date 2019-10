Andrea Pucci ricorda Nadia Toffa/ Foto: “Mi inchino solo davanti agli angeli”

Per chi l’ha conosciuta è impossibile dimenticarla. E infatti chi era legato a Nadia Toffa continua a ricordarla. Questo è il caso di Andrea Pucci, che su Instagram ha dedicato un altro post alla conduttrice e inviata de “Le Iene”. Il comico, che di recente abbiamo visto anche ad Amici Celebrities per un suo monologo, ha pubblicato una foto di lui con la giornalista bresciana. Andrea Pucci è in ginocchio e rivolto a Nadia Toffa che gli sorride. Dalla foto si evince che è uno scatto di qualche anno fa. Ma riguardandolo ora gli ha suscitato un’altra sensazione. «Mi inchino solo davanti agli angeli», scrive nella didascalia Andrea Pucci. E ci aggiunge tanti cuoricini. Poi conferma il fatto che Nadia Toffa sia nei ricordi di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. «Per non dimenticarti dolce Nadia», ha concluso Andrea Pucci aggiungendo in questo caso l’emoticon di una rosa rossa per chiudere un post che ha commosso i social.

ANDREA PUCCI RICORDA NADIA TOFFA: LE REAZIONI SOCIAL

Tanti i “like”, come quello di Elena Barolo, e i commenti che ha raccolto il post di Andrea Pucci su Nadia Toffa. La conduttrice Alessia Marcuzzi, alla guida anche de “Le Iene”, ha commentato con un emoticon, il cuore, per lasciare una traccia semplice ma al tempo stesso significativa. C’è anche il cuore del pugile Angelo Valente tra i commenti. Ma quel che impressione è l’ondata di affetto della gente comune, rimasta indissolubilmente legata alla giornalista. Ma questo non sorprende, considerando l’amore che ha saputo dare e al tempo stesso attirare su di sé. Nella battaglia contro il cancro infatti Nadia Toffa non si è nascosta, anzi ha condiviso la sua storia perché consapevole che questo poteva essere importanti per quanti come lei ogni giorno devono lottare contro questa malattia. L’ultima foto cdi Nadia Toffa che Pucci ha condiviso su Instagram risale al 15 settembre. «È così, mi vieni in mente, le nostre chiacchierate brevi ma sempre ricche di contenuti, i nostri abbracci, la stima professionale ed umana reciproca, vorrei sentire il suono della tua voce».

Visualizza questo post su Instagram M inchino solo davanti agli angeli ❤️❤️❤️❤️❤️ per non dimenticarti dolce Nadia 🌹 Un post condiviso da Baccanandrea (@puccirealofficial) in data: 24 Ott 2019 alle ore 2:18 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA