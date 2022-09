ANDREA RIELLO/ Ucimu: addio a un industriale dell’Italia migliore

Come noto, stamane è scomparso Andrea Riello. Di seguito riportiamo il ricordo di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, associazione di cui è stato Presidente.

Andrea Riello ci ha lasciato questa mattina, così, improvvisamente. Proprio come – una volta concluso il suo incarico di presidente – improvvisamente si presentava in associazione: senza annunciarsi, con il solito sorriso, la solita battuta e la solita sigaretta. Un passaggio rapido per un saluto, un confronto veloce con il direttore, prima di rientrare in azienda a Minerbe.

I NUMERI DEL LAVORO/ Se la via per aumentare i salari passa dalla produttività

D’altra parte, Andrea Riello considerava UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE un po’ la sua seconda sede di lavoro da quando, nel 1992, era entrato a far parte del consiglio direttivo impegnandosi fino a divenirne presidente, nel 2000, ad appena 38 anni.

È stato il più giovane presidente di UCIMU. Pieno di idee, energie e voglia di fare. Alle volte irruento nei modi, certamente carismatico. Sapeva coinvolgere e riconoscere il valore delle persone e sapeva ispirare con la sua visione e il suo entusiasmo.

CARO ENERGIA/ Materiali, compensazioni, Pnrr: come chiudere l'edilizia italiana

Per questo tutto il mondo di UCIMU- gli amici, i colleghi imprenditori e i dipendenti dell’associazione che hanno lavorato con lui – perde un importante riferimento.

A tutti noi resta il ricordo del suo sguardo, intelligente e curioso, e il suo sorriso sempre aperto e scanzonato, anche ora che aveva (appena) compiuto 60 anni.

LEGGI ANCHE:

Massimiliano Bianco nuovo Ceo Suez Italia/ "Fornirà ai clienti soluzioni sostenibili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA