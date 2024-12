Il primo figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, è nato dal primo matrimonio dell’attrice con Angelo Rizzoli, imprenditore nonché editore e produttore cinematografico, scomparso nel 2013 a causa di una malattia. Eleonora Giorgi ha avuto il suo primo figlio nel 1980: Andrea è stato chiamato così in onore del nonno, morto qualche anno dopo la sua nascita. Andrea Rizzoli è nato dall’amore tra i genitori, che si sono sposati nel 1979 e hanno divorziato qualche anno dopo, nel 1984. Nel 1991 poi è nato suo fratello, Paolo Ciavarro, che Eleonora Giorgi ha messo al mondo con l’attore Massimo Ciavarro, sposato nel 1993.

Andrea Rizzoli è molto riservato, al contrario del fratello, che invece è un personaggio pubblico molto conosciuto e famoso anche in virtù del suo lavoro sui social. Il figlio di Eleonora Giorgi, però, è stato sposato con un personaggio conosciuto nel mondo dello spettacolo: la sua ex moglie è Alice Bellagamba, ballerina ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Il matrimonio tra i due è durato davvero poco: già durante la luna di miele, infatti, i due si sono resi conto di non stare bene insieme. “La crisi è iniziata da me poco dopo la luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare bene” ha raccontato proprio la ballerina. Dunque il matrimonio è durato davvero poco ma più avanti, Andrea Rizzoli ha trovato nuovamente l’amore, sposando la make-up Artist Serena Meriggioli.

Andrea Rizzoli, chi è il figlio di Eleonora Giorgi: sposato con Serena Meriggioli

Andrea Rizzoli ha sposato in seconde nozze la make-up artist Serena Meriggioli. Ad accompagnare il primogenito di Eleonora Giorgi, proprio la mamma, che lo ha portato fino all’altare, nonostante solo un mese prima fosse stata operata per cancro al pancreas. Ma che lavoro fa Andrea Rizzoli? È un produttore cinematografico, anche se non ama le luci dello spettacolo: è infatti molto riservato e al di là delle informazioni sulla sua vita matrimoniale, non conosciamo molto.