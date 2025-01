Ben undici anni prima di mettere al mondo Paolo Ciavarro, il suo secondo figlio, Eleonora Giorgi ha dato alla luce il primogenito, Andrea Rizzoli. Meno conosciuto del fratello poiché meno appassionato e avvezzo al mondo della televisione, dei social e del gossip, Andrea è nato nel 1980 e con la mamma, così come con il fratello, ha un ottimo rapporto: la loro famiglia allargata, infatti, è sempre stata molto unita e allo stesso modo i due fratelli lo sono, pur essendo nati da due papà diversi e avendo undici anni di differenza. Andrea Rizzoli è nato dall’amore di Eleonora Giorgi con Angelo Rizzoli, famosissimo editore e imprenditore. Il ragazzo è stato chiamato così in onore del nonno Andrea, che sarebbe morto due anni dopo la sua nascita.

Sonia Bruganelli, chi è/ Natale assieme a Paolo Bonolis e la polemica con Lucio Presta: cosa c'è dietro...

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi: chi è? La separazione e il nuovo matrimonio

Il figlio di Eleonora Giorgi è molto discreto e non in tante occasioni si è visto in tv. Andrea Rizzoli, infatti, non ama il mondo del gossip e poche volte è finito sui giornali scandalistici: una di queste volte è stata in occasione del matrimonio con Alice Bellagamba, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Sembrava andare tutto benissimo tra loro quando, poco dopo la luna di miele, è arrivata la notizia del divorzio. Alice, infatti, ha raccontato che in Sr Lanka ha sentito di non stare bene con Andrea, si è sentita in gabbia e per questa ragione ha deciso di lasciarlo prima che la famiglia si allargasse.

Michele Riondino, chi è: da Taranto al grande cinema/ Incetta di premi: David di Donatello e non solo!

Dopo il divorzio con Alice Bellagamba, Andrea Rizzoli ha trovato nuovamente l’amore con la make up Artist Serena Meriggioli, per la gioia di mamma Eleonora Giorgi che lo ha accompagnato all’altare, come ha fatto poi circa due mesi dopo con l’altro figlio, Paolo Ciavarro, che si è sposato sempre nel 2024. Come Paolo, anche il primo figlio di Eleonora Giorgi non ha mai lasciato sola la mamma nel momento difficile della malattia: la famiglia, molto unita, si è stretta attorno alla splendida attrice e mamma amatissima, per farla sentire ancor di più al centro dei loro pensieri.