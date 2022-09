Andrea Romano, chi è il marito e la figlia di Sara Manfuso/ “Mi sono ritrovata…”

Sara Manfuso e Andrea Romano, come mai il matrimonio è stato tenuto segreto? I motivi

Andrea Romano è il marito di Sara Manfuso. L’opinionista tv e il politico PD sono convolati a nozze nel 2020. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto e questo ha insospettito molti. In un’intervista al Settimanale Oggi, Sara Manfuso ha però spiegato: “Di certo non avevamo qualcosa da nascondere, la nostra relazione è ben nota da tempo, ma era dicembre, il Paese era in lockdown. Abbiamo ritenuto che fosse più rispettoso”. I due si sono conosciuti durante un incontro in radio per il programma Un giorno da pecora. Al matrimonio, celebrano in pieno lockdown a Livorno, erano presenti molti politici. Sara Manfuso ha ironizzato su questo aspetto rivelando che il matrimonio assomigliava ad una riunione di partito: “Mi sono ritrovata ad un matrimonio che sembrava una riunione di partito, il mio testimone di nozze non lo conoscevo fino a un minuto prima della cerimonia, era una persona del Pd”.

Sui lavori di casa la Manfuso è stata onesta e ha rivelato: “Io faccio molto poco, fa quasi tutto Andrea. Che già dalle prime ore del mattino mi chiede cosa voglio per cena”. Infine un piccolo retroscena intimo: “Andrea mi chiama ‘bambolona’, so che lui lo fa in modo dolce e quindi a me piace”. Sara Manfuso ha una figlia, Lucrezia, avuta dal precedente compagno, il politico Alfredo D’Attorre.

Andrea Romano è un politico e accademico italiano. Dopo la dismissione de L’Unità, è stato direttore del giornale online del PD, Democratica. Laureato a Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca in Crisi e trasformazioni della società a Torino. In seguito, si trasferisce a Mosca, dove impara il russo, per approfondire i propri studi sulla formazione del sistema stalinista degli anni ’30 e sui rapporti tra partito bolscevico e società rurale. Dopo la Russia torna in patria da ricercatore per la Fondazione Istituto Gramsci dal 1993 al 1998. al 2009 è professore associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ha scritto per testate come L’Unità, Il Post, La Stampa, Il Riformista e il Sole 24 ORE.

Andrea Romano è stato sposato con la storica Marta Craveri dalla quale ha avuto una figlia. Il 21 ottobre 2014 lascia il partito e gruppo parlamentare di Scelta Civica, passando quindi al gruppo misto e comunicando la propria intenzione futura di aderire al Partito Democratico. In seguito, il 27 ottobre 2014, aderisce ufficialmente al Partito Democratico, seguendo il segretario Matteo Renzi. Nel giugno del 2020 è tra i principali sostenitori tra i deputati della campagna IoColtivo in merito alla legalizzazione della cannabis, sebbene ciò provochi reazioni contrastanti all’interno della stessa maggioranza riguardo alla modalità scelta











