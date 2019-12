Andrea Roncato e Nicole Moscariello/ “Voglio sposarla anche in chiesa!”, la proposta

Annuncio a sorpresa per Andrea Roncato. A un paio d’anni di distanza dalle nozze civili, celebrate in Comune a Bracciano il 22 ottobre 2017, l’attore ha fatto una nuova proposta di matrimonio alla moglie Nicole Moscariello. La promessa è stata suggellata dal bacio, mentre i due comprano gli addobbi di Natale. “Mi piacerebbe sposare Nicole in chiesa”, afferma intervistato dal settimanale Nuovo. “Io sono figlio di un sacrestano e molto credente e vorrei ufficializzare il nostro amore anche davanti a Dio” Con un po’ di buona volontà, Roncato potrà realizzare il suo sogno d’amore: “Proverò ad ottenere l’annullamento del mio primo matrimonio con Stefania Orlando, durato solo due anni. E così potrò finalmente risposarmi in chiesa”. Proprio sulla ex, rivela di non vederla da tempo: “Ormai ho una nuova famiglia e anche lei si è risposata da poco. Stefania è un capitolo ormai chiuso, appartiene al mio passato”.

Andrea Roncato vuole sposarsi in chiesa, la proposta

Come ha reagito Nicole alla proposta di sposarvi di nuovo in chiesa? “È felicissima! Lei è una moglie eccezionale: grazie a Nicole ho finalmente trovato la tranquillità, Scoprendo le gioie di stare in famiglia. Un marito non dovrebbe mai smettere di chiedere alla donna che ama di sposarlo”. Poi racconta per quale motivo ha scelto di fare la proposta di nozze all’interno di un negozio di addobbi per le feste: “Il Natale mi riporta all’infanzia, un periodo magico che ho vissuto insieme ai miei genitori: Bruno e Ines se ne sono andati troppo presto, negli anni Ottanta, lasciandomi solo. Sono diventato un maniaco del presepe, lo lascio montato tutto l’anno e faccio lo stesso con l’albero di Natale”. In ultimo, svela che regalo vorrebbe: “La possibilità di rivivere anche solo per un’ora nella mia infanzia”. E sulla TV, rivela: “Presto uscirà su Netflix il film Sotto il sole di Riccione, con Isabella Ferrari: ricorderà le atmosfere di Sapore di mare. Sarò un bagnino, un ex playboy che dispenserà consigli ai giovani su come conquistare le ragazze”.

