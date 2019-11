Andrea Roncato: “ho avuto una storia con Moana Pozzi”/ “Mi chiese come fossi a letto”

Confessioni bollenti quelle di Andrea Roncato che, intervistato dalla trasmissione radiofonica I Lunatici, ha confessato di aver avuto una storia con Moana Pozzi. Era il 1985 e i due si incontrarono sul set del film “I pompieri”. All’epoca, pur avendo fatto qualche apparizione sui alcuni set a luci rosse con vari pseudonimi, cominciò la sua carriera da pornostar, con il suo vero nome, solo nel 1987. “Ho avuto una storia con Moana Pozzi quando ancora non faceva la pornodiva. Ci siamo conosciuti sul set di ‘Pompieri'” – ha raccontato Roncato che ha poi aggiunto – “Non l’ho corteggiata, fu lei a chiedermi come fossi a letto. Ci siamo frequentati per sei mesi”. Moana è sempre rimasta nel cuore di Ronaco che, poi, nel ricordarla, racconta di quanto fosse speciale. “Era una persona speciale, con cui potevi parlare di tutto, dalla letteratura alle politica, oltre ad essere una donna bellissima. Poi ha intrapreso la carriera da pornodiva. Nella vita ognuno fa quello che vuole”, conclude.

ANDREA RONCATO: “STEFANIA ORLANDO? TANTO AFFETTO PER LEI, MA…”

Nei suoi ricordi sentimentali non manca Stefania Orlando con cui Andrea Roncato ha vissuto una bellissima e importante storia d’amore. Nonostante le loro strade si siano separate da un po’, l’attore confessa di provare ancora tanto affetto nei suoi confronti. “È un po’ che non ci sentiamo. Lei si è sposata, io anche. Abbiamo entrambi la nostra famiglia. Ma ho sempre affetto per lei. È stata la mia prima moglie. Se hai voluto bene a una persona, poi le resti legato”, spiega. Tra i rapporti più importanti della vita di Roncato, infine, c’è sicuramente quello con Gigi Sammarchi, con cui per anni ha formato un amatissimo due comico. Tra i due non c’è mai stata rivalità come spiega lo stesso Andrea: “Con Gigi ci siamo conosciuti in parrocchia. […] Poi abbiamo iniziato a fare cabaret nell’osteria di Guccini. Ci vide la Mondaini, lavorammo tre anni con lei e fu lei a portarci in televisione. Io e Gigi non abbiamo mai litigato. Sarebbe impossibile”, conclude.

