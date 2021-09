Andrea Roncato, Scherzi a parte/ Video, al Gran Gala Patrick del Gf vince suo premio

Andrea Roncato è una delle vittime della prima puntata di Scherzi a parte 2021. L’attore era stato invitato al Gran Gala del Cinema di Venezia per essere premiato, ma all’arrivo nell’hotel il suo nome non compare nell’elenco degli ospiti. In realtà, a fargli credere che avrebbe ricevuto l’ambito riconoscimento è stata la produzione del format di Canale 5.

Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato/ Lei: "mi ha corteggiata per sette mesi"

L’entusiasmo dell’attore, che viene accompagnato dalla moglie – complice dello scherzo –, si spegne attimo dopo attimo. Gli autori di Scherzi a parte lo chiamano e lo avvisano al Cipriani, poi un altro dietrofront ed il ritorno al Gran Gala. Il sogno di ricevere un riconoscimento a Venezia si trasforma in un vero e proprio incubo, tanto che Andrea Roncato è furioso e stanco. Non comprende cosa stia accadendo e perché non abbia potuto fare il suo ingresso nella location. Quando scoprirà le reali motivazioni, tuttavia, si arrabbierà ancora di più.

Andrea Roncato/ "Stefania Orlando? Basta definirla la mia ex moglie"

Andrea Roncato, Scherzi a parte: il premio non era per lui, ma per Patrick del GF

L’organizzatore del Gran Gala di Venezia ed il manager – complici di Scherzi a parte – sono costretti a dire ad Andrea Roncato il reale motivo per cui non potrà avere il suo riconoscimento. Esso, infatti, era stato inizialmente dato a Patrick del Grande Fratello, ma quest’ultimo aveva rifiutato. Così avevano optato su di lui, ma il protagonista del reality show ha cambiato idea. Da qui il nuovo cambio di programma.

Andrea Roncato non crede alle sue orecchie: è stato messo in secondo piano per uno dei protagonisti del Grande Fratello. L’attore non può accettarlo e non risparmia un linguaggio colorito nei confronti di coloro che hanno causato il disguido. Soltanto quando gli viene consegnato il premio di Scherzi a parti e comprende che si tratta soltanto di una candid camera, riesce a rasserenarsi. In studio, infine, Enrico Papi decide di consegnargli l’Oscar, ma quest’ultimo esplode prima che possa afferrarlo. Le gag non finiscono mai. Il video è disponibile su Mediaset Play.

Andrea Roncato Vs Stefania Orlando/ "Carriera? In 20 anni ha venduto solo materassi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA