Scherzi a parte, 1a puntata/ Diretta e ospiti: da Manuela Arcuri ad Antonella Elia

Scherzi a parte 2021: anticipazioni e diretta prima puntata

Domenica 12 settembre, in prima serata su canale 5, torna uno dei programmi storici di Mediaset come Scherzi a parte. Quella che comincia questa sera è un’edizione inedita e ricca di novità. Al timone del programma dedicato agli scherzi ci sarà Enrico Papi che torna a Mediaset dopo l’esperienza a Tv. 8. Sono sei le puntate previste della nuova edizione di Scherzi a parte. In ogni appuntamento, Enrico Papi sarà affiancato da diverse presenze femminili. “In ciascuna puntata ci sarà una presenza femminile diversa, che invece di essere vittima, è nostra complice e insieme protagonista di una candid camera” – ha spiegato Papi a Tgcom24. Con lui ci saranno Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci.

Enrico Papi: "Potrei innamorarmi di chiunque"/ "Coming out dei miei figli? Non..."

Enrico Papi non è solo il conduttore, ma anche l’ideatore degli scherzi. Con le sue idee ha così provato a rinnovare lo show che torna in onda dopo tre anni di stop. “Sono sempre stato un fruitore della televisione e ho sempre amato moltissimo questo format, mi sono chiesto cosa si poteva fare per aggiornarlo, confesso che l’idea delle candid in diretta era un pallino che avevo anche da spettatore”, ha detto.

Enrico Papi "La morte di mia madre un dolore incolmabile"/ La rinascita a Mediaset

Gli ospiti della prima puntata di Scherzi a parte 2021

In ogni puntata di Scherzi a parte, personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica e non solo saranno vittime di Enrico Papi e della sua squadra. Vittime degli scherzi della prima puntata sono l’attrice Manuela Arcuri, lo chef e critico gastronomico Gianfranco Vissani, la showgirl Antonella Elia, l’attore Andrea Roncato, tutti poi in studio nella prima puntata, presenti anche in studio.

Enrico Papi, ai microfoni di TgCom24, ha svelato qualche dettaglio sullo scherzo di cui è stato vittima lo chef Gianfranco Vissani. “Durante il lockdown è stato parecchio polemico contro le chiusure dei ristoranti: lo abbiamo intercettato il primo giorno della riapertura fingendoci dei funzionari della Asl che gli contestavano alcune irregolarità, praticamente è una ‘candid bipi’, vi lascio immaginare cosa può aver detto”, ha raccontato il conduttore. Lo show può essere visto in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.

Enrico Papi crede agli alieni?/ Video: "Seguito da una navicella spaziale..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA