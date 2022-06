Andrea Sannino, “Gigi D’Alessio? È un grande uomo e un gradissimo amico”/ Al matrimonio di Alberto Matano…

Andrea Sannino: al matrimonio di Alberto Matano

Andrea Sannino, 37 anni il prossimo luglio, è il nome più popolare della nuova canzone napoletana d’autore. Cresciuto a Ercolano, nel vico Santa Rosa, si è avvicinato alla musica grazie al padre, mentre Mario Merola era il suo supereroe. La sua canzone più famosa è “Abbracciame”, uscita nel 2015 ma diventata famosa in piena pandemia: 55 milioni di riproduzioni su YouTube e sfiora i 13 milioni su Spotify. Il brano ha fatto anche da colonna sonora al matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino, all’arrivo degli anelli degli sposi. Sulle pagine del settimanale Chi, Andrea Sannino ha rivelato che è stata Mara Venier, dietro le quinte di Domenica In, a chiedergli di cantare al matrimonio del collega: “È stato un onore cantare per loro. Vederli così felici è stata una lezione di vita. Lì non c’era la coppia eterosessuale o omosessuale: c’era l’amore”, ha detto Sannino.

Simone Cristicchi/ “Franco Battiato mi ha insegnato la curiosità, sua spiritualità…"

Andrea Sannino: la famiglia e Gigi D’Alessio

Andrea Sannino è sposato dal 2018 con Marinella Marigliano, anche se la loro storia d’amore è iniziata nel 2006: “È stata la mia fortuna, non mi ha mai fatto sentire sbagliato”. La coppia ha avuto due figli: Gioia, 3 anni, e Alessandro, 1 anno, “il mio più grande successo”. Nato in un quartiere difficile, Sannino dice che la sua salvezza sono stati i genitori e che spesso va a cantare nelle carceri. Il cantautore di Ercolano è molto legato a Gigi D’Alessio: “È un grande uomo e un gradissimo amico. Ha fatto cose importantissime per la musica napoletana e io gli sarà sempre riconoscente per tutto quello che ha fatto per me”, ha rivelato Sannino sulle pagine di Chi. Nel 2006, quando aveva 21 anni Andrea ha avuto la possibilità di dettare con Lucio Dalla a “Il treno dei desideri” su Rai 1.

LEGGI ANCHE:

ROLLING STONES A SAN SIRO/ Il rock’n’roll sta dalla parte giustaConcerto Vasco Rossi Bari, Stadio San Nicola 22 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

© RIPRODUZIONE RISERVATA