Da qualche mese a questa parte Gianluca Ginoble del Volo ha ritrovato l’amore: ecco con chi

Ma chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble? Se lo chiedono molti, soprattutto dopo quel romantico scatto pubblicato, orami alcuni mesi fa, dal cantante durante le vacanze estive in una location da urlo. Il tenore si mostrava in compagnia di una bella ragazza (si chiamerebbe Claudia) con la quale ancora oggi starebbe vivendo una bella storia d’amore. Il condizionale è d’obbligo perché l’artista non ha mai voluto condividere molto della sua sfera privata e sentimentale.

In una intervista rilasciata a Verissimo, però, il cantante de Il Volo aveva confermato la rottura con Eleonora Venturini e l’inizio di una nuova relazione con una ragazza di cui non ha fatto il nome. “Sono molto felice al momento perché sto amando”, aveva spiegato sinteticamente Gianluca. La caccia alla misteriosa fidanzata si è aperta e chiusa senza troppe risposte, anche per la mancanza di indizi.

La misteriosa fidanzata di Gianluca Ginoble: chi è e cosa sappiamo di lei? Il cantante mantiene il mistero…

Dell’identità della fidanzata di Gianluca Ginoble sappiamo poco o nulla. Nella foto che pubblicò il cantante quest’estate, Claudia si mostrava in lontananza e di profilo: impossibile riconoscere il volo e capire chi fosse. Il ventinovenne è felice e contento, questo è ciò che conta. Dopo la fine della storia d’amore con Eleonora, Gianluca ha ritrovato una persona speciale con cui condividere la sua quotidianità.

Malgrado i tantissimi impegni, Gianluca e Claudia sarebbero sempre molto vicini, sempre più deciso a creare un legame forte e duraturo nel tempo. Per il momento questo è quanto filtra dai corridoi del gossip, in attesa di un prossimo scatto o di una dedica da parte del cantante de Il Volo. Arriverà?

