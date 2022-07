Andrea Tacconi compie 27 anni: il pensiero a papà Stefano/ “Sei orgoglio più grande”

Andrea Tacconi, noto per la sua esperienza come tentatore a Temptation Island, compie oggi 27 anni: in questo giorno di festa, attraverso un post su Instagram, ha voluto rivolgere un pensiero al papà Stefano Tacconi. L’ex portiere della Juventus, lo scorso 23 aprile, ha avuto infatti un aneurisma cerebrale che lo ha costretto prima a due mesi di ricovero all’ospedale di Alessandria e tuttora a settimane di riabilitazione presso il centro Borsalino del capoluogo piemontese.

“Gli eventi della vita mi hanno reso il ragazzo che sono, forte e coraggioso. Tanti auguri a me ma tanti auguri a te… Che sei il mio orgoglio più grande”, questo il breve messaggio pubblicato sui social network dal ventisettenne. A corredo una fotografia con il papà. Andrea Tacconi in tal senso ha voluto manifestare il proprio affetto nei confronti dell’ex calciatore, ma anche in generale nei confronti della sua famiglia che ha vissuto dei momenti difficili.

Andrea Tacconi compie 27 anni: il pensiero a papà Stefano, che ha avuto un aneurisma cerebrale

I momenti più bui per Stefano Tacconi sembrano essere passati, per cui adesso il figlio Andrea Tacconi, che oggi compie 27 anni, può festeggiare, anche se il pensiero è sempre rivolto al suo papà. Il ragazzo è nato dal matrimonio tra l’ex portiere della Juventus e Laura Speranza. Ha tre fratelli: Virginia, Alberto e Vittoria Maria. I rapporti, come mostrato spesso sui social network, è ottimo.

Andrea in questi anni ha scelto di non seguire le orme del papà, ma sta provando a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. In passato ha ricoperto il ruolo di tentatore a Temptation Island ed è stato nel cast de La Fazenda. Adesso, lontano dalla televisione, si limita a lavorare come modello e indossatore. Inoltre, sta avviando una carriera da imprenditore. Ha fondato infatti l’azienda Junic, che produce vini di qualità.

