Stefano Tacconi confessa: “Aneurisma celebrale? Mi ha salvato la vita mio figlio Andrea”

Il primo ospite della puntata di oggi, 16 ottobre 2024, de La volta buona è stato Stefano Tacconi colpito da un’aneurisma celebrale negli anni scorsi. Durante la chiacchierata con Caterina Balivo ha ripercorso quei tragici momenti: “Mai avuto mal di testa in vita mia, quel giorno invece avevo un mal di testa fortissimo e sono crollato entrando subito in coma. Mio figlio Andrea è stato bravo perché mi ha tolto la lingua subito e mi ha salvato la vita.” E dopo commosso ha aggiunto: “Io ho avuto una vita una vita spericolata e me ne fregavo sempre del domani. Invece adesso ci penso.”

E subito dopo è entrato il figlio di Stefano Tacconi, Andrea che ha esordito con una battuta: “Mi chiama badante ormai.” e poi ha raccontato ancora provato cos’è successo il giorno in cui suo padre ha avuto l’aneurisma: “Abbiamo passato tre anni d’inferno. Lui è sempre stato forte nella sua vita e non ha mai avuto problemi. Ad un certo punto si sveglia e mi dice che ha un fortissimo mal di testa…Dovevamo andare ad Asti io gli ho detto riposati un po’ e poi andiamo. Invece quando doveva salire in macchina ho visto che si è accasciato. Ho preso e gli ho tenuto la lingua, aveva le convulsioni, è andato in coma…l’ho girato su un lato d’istinto…ed ha cominciato a respirare e da lì poi è arrivata subito l’ambulanza.”

Dopo l’aneurisma celebrale, Stefano Tacconi adesso sta meglio e con fisioterapia e cure migliora ogni giorno di più. “Quando mi sono svegliato ho visto che c’era mia moglie e pensavo fosse morta anche lei. Il medico le ha detto ‘signora vada a casa e inizi a pregare'” ha raccontato con una battuta amara l’ex portiere prima di scoppiare a piangere. A questo punto il figlio di Stefano Tacconi è intervenuto per ammettere: “Non l’ho mai visto piangere prima adesso piange per qualsiasi cosa.”

Anche Laura Tacconi, la moglie di Stefano Tacconi è stata ospite a La volta buona ed anche lei emozionata ricordando quel dramma ha ammesso: “Poteva morire in qualsiasi momento e per due mesi io, Andrea e gli altri figli non dormivamo, è stato terribile. Alberto si è chiuso in se stessa, Vittoria piangeva spesso mentre Virginia era quella più forte e diceva sempre ‘vedi che papà c’è la farà”