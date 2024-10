Greta Spreafico, Andrea Tosi: “Gabriele non lo conoscevo ma l’ho chiamato dopo che…”

Andrea Tosi, amico di Greta Spreafico e l’ultimo a vederla viva, ospite di “Ore 14” racconta di aver sentito il suo ex fidanzato, Gabriele Lietti, dopo la sparizione della donna: “Io Gabriele neanche lo conoscevo. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo per chiarire alcune cose, ma lui si tira un po’ indietro su tutto. Se lui si nasconde significa che non c’è qualcosa che non va. Io l’ho sentito quando ho visto tutti venire a casa mia. Mi sono trovato in mezzo a una burrasca, non capivo cosa volessero da me. Mi incolpavano, mi dicevano cose, io non capivo”.

Patrizia Russo uccisa nel sonno dal marito Giovanni/ Vicine sotto choc: "Era la coppia del Mulino Bianco"

Dopo essersi messo in contatto con Gabriele Lietti, Andrea Tosi ha ricevuto un consiglio dall’uomo: “Non mi ricordo il giorno ma mi ricordo che lui mi disse ‘Non parlare con nessuno e tu non c’entri niente‘”. Tornando sull’amica, la cantante rocker, Tosi spiega: “Io non conoscevo le sue intenzioni altrimenti l’avrei bloccata, l’avrei fatta rimanere con me. Gabriele mi ha detto di non parlare con nessuno, dicendomi che non c’entravo nulla con la sua sparizione”.

Barbara Capovani, omicidio psichiatra: ergastolo a Seung/ Deliri su mafia e satanismo nella confessione

Andrea Tosi: “Ho saputo che Greta Spreafico cercava un’altra casa a Porto Tolle”

Tosi e Gabriele Lietti si sono sentiti pochi giorni dopo la scomparsa di Greta Spreafico, per poi perdere i contatti. “Ho provato a richiamarlo ma non rispondeva più al telefono”, spiega Tosi, l’amico della cantante rock. L’uomo, ancora, racconta a “Ore 14”: “Qualche giorno prima Greta Spreafico ha chiesto al direttore di un albergo se avessero bisogno di una cameriera o cose varie e lui ha risposto di portare il curriculum per vedere. Ho saputo inoltre che cercava anche un’altra casa qui a Porto Tolle. Io non sapevo niente di rogiti né di questioni immobiliari, lei non mi ha detto niente personalmente, l’ho saputo da altri”.