Andrea Vianello/ “Dopo ictus ripresa lunga e difficile: mai arrendersi” (Domenica In)

Il giornalista e conduttore Andrea Vianello è oggi ospite della penultima puntata di Domenica In per raccontarsi nuovamente al pubblico di Rai1. Lo ha annunciato la conduttrice Mara Venier durante il collegamento con il Tg1, a pochi minuti dall’esordio del nuovo appuntamento. Di recente Vianello era stato ospite di Pierluigi Diaco nel corso della trasmissione del pomeriggio dell’ammiraglia Rai, Io e te ed in quella occasione aveva ricordato la sua esperienza personale, dopo essere rimasto colpito da un ictus. Un evento che aveva avuto delle gravi conseguenze dal momento che lo aveva privato, seppur temporaneamente, dell’uso della parola. La riabilitazione è stata nel suo caso fondamentale e subito dopo il giornalista aveva raccontato la sua storia nel libro “Ogni parola che sapevo”. Da quell’evento che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia è trascorso circa un anno. Adesso, pensando all’attuale situazione ha commentato: “E’ una nuova vita”. Andrea Vianello si sente senza dubbio fortunato e consapevole che “tante persone che hanno avuto la stessa cosa, non è che non ce la vogliono fare, non hanno avuto fortuna”.

ANDREA VIANELLO: LA RIPRESA DOPO L’ICTUS

Il racconto di quanto accaduto all’inizio del 2019, Andrea Vianello lo ha riservato di recente anche a Ok Salute e Benessere: “Oggi posso raccontare la mia disavventura. Ma la ripresa è stata lunga e difficile”, ha commentato, ripercorrendo le tappe più drammatiche e fino alla ripresa. Dopo essere stato colpito dall’ictus, ha raccontato il giornalista e conduttore, aveva perso completamente il controllo di una parte del suo corpo: “Mia moglie è accorsa sentendomi pronunciare frasi incomprensibili, e ha capito subito la gravità della situazione”. Nonostante i miglioramenti graduali, purtroppo ancora oggi Vianello ha incontrato qualche piccola difficoltà nei gesti fino allo scorso anno quotidiani, come ad esempio scrivere. “Scrivere è un’attività faticosa per me. Ci vogliono tempo e tenacia, ma non vedo l’ora di riprendere il mio lavoro anche in tv”, ha raccontato. Il suo motto resta solo uno: “Mai arrendersi”.



