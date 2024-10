Malattia Andrea Vianello: il giornalista colpito da un ictus cerebrale nel 2019

Il 2 febbraio 2019 è stato un giorno che ha profondamente segnato la vita di Andrea Vianello, che fu colpito da un ictus cerebrale. Il giornalista e conduttore televisivo, che ha spesso raccontato la malattia e la successiva perdita della capacità di linguaggio e di articolazione delle parole, in un’intervista per Vanity Fair del 2023 aveva così ricordato quel giorno: “Improvvisamente mentre stavo facendo colazione non sono più riuscito a usare la parte destra del corpo e le parole mi uscivano senza più un senso. Parlavo ma mia moglie non capiva“.

Francesca Romana Ceci, chi è la moglie di Andrea Vianello/ Matrimonio e 3 figli: "Ci siamo conosciuti nel 94"

Fu provvidenziale proprio l’intervento della moglie Francesca Romana Ceci che chiamò subito i soccorsi: “Fortunatamente non si è fatta prendere dal panico e ha chiamato subito il 112, una mossa che mi ha permesso di arrivare rapidamente al Policlinico Umberto I di Roma“.

Andrea Vianello dopo la malattia: “Non sono più il conduttore di prima“

Andrea Vianello, raccontando la malattia nel corso di quell’intervista, aveva ricordato la successiva operazione d’urgenza cui è stato sottoposto: “Mi hanno diagnosticato una dissecazione della carotide, per la quale sono stato sottoposto a un’operazione molto rischiosa, fortunatamente riuscita. Non nego che il risveglio sia stato duro perché la capacità di linguaggio era fortemente compromessa e per uno come me, che ha sempre fatto delle parole e della loro velocità la sua cifra distintiva, non è stato semplice accettarlo“.

Andrea Vianello, chi è e carriera del giornalista/ "Il cinico non è adatto a questo mestiere..."

Il giornalista ha archiviato un capitolo molto difficile, segnato dalla malattia fortunatamente superata grazie all’intervento tempestivo della malattia e dei soccorsi, ma ammette che la sua vita è ora profondamente cambiata: “Oggi non sono più il conduttore di prima e non tornerò quello di un tempo perché dopo un danno cerebrale una parte del cervello diventa un prato arido dove non può ricrescere l’erba, ma grazie alla riabilitazione sono riuscito a rientrare al lavorare e a rimettere un po’ in piedi la mia vita“.