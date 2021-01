Andrea Zelletta, crollo al Grande Fratello Vip/ Natalia Paragoni contro il programma

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip in onda il 29 gennaio, Andrea Zelletta ha avuto un vero e proprio crollo. Il gieffino si è lasciato andare allo sconforto, sfogandosi in un fiume di lacrime. Dopo aver visto sfumare la possibilità di ottenere un punto nella finale, Andrea è stato poi attaccato da Maria Teresa Ruta per la nomination da lui fatta. Questo l’ha fatto definitivamente crollare nello sconforto tale da portarlo a pensare di abbandonare il programma prima della fine, esattamente l’8 febbraio. Una decisione che Zelletta prenderebbe anche perchè, durante la telefonata fatta alla sua famiglia alla notizia del secondo prolungamento del Grande Fratello, la mamma gli avrebbe detto che la sua fidanzata Natalia Paragoni è molto stanca.

Natalia Paragoni sbotta contro il Grande Fratello Vip poi cancella tutto

Proprio Natalia, di fronte alle immagini del crollo del suo fidanzato Andrea Zelletta, ha però perso la pazienza. Così ha deciso di postare un messaggio, poi rimosso poco dopo, sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Tutto già scritto”. Molti si sono poi schierati a favore di questa affermazione della Paragoni che, poco dopo, ha deciso di eliminare la storia chiaramente polemica con il grande Fratello Vip, per poi postare un messaggio di sostegno per il suo fidanzato. “Le persone speciali le riconosci subito. Hanno le tasche piene di sogni e uno scintillio di stelle negli occhi. Vali tanto amore mio non solo per me”, ha scritto l’ex corteggiatrice.



