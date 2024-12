Yulia Bruschi potrebbe ritornare al Grande Fratello 2024. Per ora si tratta semplicemente di voci di corridoio ma l’ipotesi non sembra stupire molti. La modella, che nel percorso al reality si è legata a Luca Giglio, sarebbe pronta a ritornare al programma di Canale 5. La sua uscita dal Grande Fratello 2024 ha lasciato senza parole i fan che dopo il comunicato di Alfonso Signorini si sono trovati di fronte ad una situazione ben più grande di quella che sembrava all’inizio.

La concorrente Yulia Bruschi è stata infatti accusata dall’ex fidanzato Simone Costa di violenza domestica. Una notizia che ha scosso anche il conduttore e la produzione: “Abbiamo deciso di comune accordo“, ha detto Alfonso Signorini, “che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la permanenza in casa.“. Il conduttore ha poi continuato, avvisando i fan che Yulia Bruschi avrebbe lasciato per sempre il gioco così da prendere in mano in modo serio la situazione a casa. Una volta uscita dal reality, la ragazza ha dovuto affrontare l’iter legale previsto dopo le accuse scioccanti da parte dell’ex fidanzato imprenditore.

Yulia Bruschi, la segnalazione di Deianira Marzano: “Potrebbe tornare anche solo per…”

Violenza domestica, questa l’accusa di Simone Costa, che sin dall’inizio ha fatto parlare di sè per il famoso anello di fidanzamento che poi ha generato una lite anche con Jessica Morlacchi, all’epoca furiosa per la simpatia della giovane con Giglio. Poche ore fa è stata Deianira Marzano a diffondere il gossip sul suo possibile ritorno in trasmissione, anche se non ci sono nè conferme nè ulteriori dettagli che avvalorano questa tesi. Per ora, dunque, si tratterebbe solo di una voce di corridoio. Alcuni affermano anche che Yulia Bruschi potrebbe ritornare nella casa di Canale 5 solo per fare un saluto a Giglio, con il quale ha instaurato un ottimo rapporto all’interno della casa.

Bisogna precisare che la decisione di escludere Yulia Bruschi è stata presa per consentire alla concorrente del Grande Fratello 2024 di proseguire con la causa e con la sua linea difensiva. Chiaramente, quando subentrano fatti di questo genere i gieffini non possono rimanere nel reality e così è stato per Yulia. Non è dunque escluso che una volta finito l’iter legale si possa richiamare la concorrente nella casa per proseguire con le dinamiche del reality e soprattutto la relazione con Luca Giglio, rapporto che sembrava crescere sempre di più.