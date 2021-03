Andrea Zelletta/ Da comodino a kamikaze, lo scontro con Tommaso Zorzi…

Andrea Zelletta al Grande Fratello vip 2020 è pronto allo scontro con Tommaso Zorzi

Andrea Zelletta è ormai diventato il comico di quest’ultimo scorcio del Grande Fratello Vip 2020. Il suo percorso in questi cinque mesi è stato spesso altalenante, spesso è finito sotto accusa e quasi in cima alla gogna del gossip, ma con la sua caparbietà e mettendo sempre davanti i suoi principi, alla fine è riuscito a portare a casa la sua vittoria morale, ovvero arriva in finale in questa lunga edizione senza mai essere sopra le righe rispetto a chi lo sta accompagnando verso quest’ultima puntata.

Ma come andrà a finire per lui? Al momento sembra proprio che i giochi per lui siano fatti e che possa essere uno dei primi a lasciare la casa di Cinecittà subito dopo la prima eliminazione, ma se così non fosse? Non è la prima volta che un ragazzo dolce ed educato arrivi in finale senza avere magari i meriti degli altri, portando a casa la vittoria, è successo sin dalla prima edizione “normale” quando la bagnina Cristina sbaragliò una concorrenza feroce, che sia destinato a questo il tronista di Uomini e donne?

Andrea Zelletta da comodino a kamikaze

In questi giorni non è successo molto in casa visto che i vipponi hanno sotterrato l’ascia di guerra per concentrarsi sui loro ultimi momenti nella casa e lo stesso ha fatto Andrea Zelletta che al Grande Fratello Vip 2020 ci ha passato i suoi ultimi cinque mesi (i suoi capelli lo testimoniano) ma cosa ne sarà di lui adesso? Nell’ultima puntata il bel pugliese ha deciso di uscire con onore, almeno a suo dire, e quindi andando contro Tommaso Zorzi, il re di questa edizione, nel bene e nel male, ma se non fosse così facile per lui uscire e magari arrivasse a spuntarla contro l’influencer reo di aver preso di mira, in maniera dura, Dayane Mello la scorsa settimana? Lo scopriremo solo questa sera su Canale5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA