Grande Fratello Vip 2020, finale/ Diretta e vincitore: eliminati, prima sfida Zelletta-Zorzi

Dopo quasi cinque mesi di telecamere puntate 24 ore su 24, due prolungamenti e circa 40 concorrenti, il Grande Fratello Vip 2020 giunge stasera alla sua agognata finale. Era il 14 settembre dello scorso anno quando i Vipponi della quinta edizione del reality (la seconda condotta da Alfonso Signorini), facevano il loro ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà, ignari che sarebbero rimasti “reclusi” per altri tre mesi aggiuntivi rispetto alla iniziale data finale. Oggi sono rimasti in cinque a concorrere al titolo di vincitore dell’edizione dei record (non solo per durata ma anche per numero di squalifiche): Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta, quest’ultimo non ancora un finalista a tutti gli effetti.

Ad aprire la sfida della finale del Grande Fratello Vip saranno proprio Tommaso Zorzi e l’ex volto di Uomini e Donne. Solo chi supererà il televoto – per certi versi scontato – accederà ufficialmente alla finalissima che Alfonso Signorini, nel precedente appuntamento, aveva di fatto avviato in anticipo. Per il vincitore invece occorrerà attendere notte inoltrata, quando si vivranno le emozioni fortissime con lo spegnimento delle luci della Casa da parte di colui, o colei, che riuscirà a trionfare in questa interminabile edizione, la seconda ai tempi del Covid.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: QUAL’È IL MONTEPREMI IN PALIO?

I cinque concorrenti che in queste ultime ore che precedono la diretta del Grande Fratello Vip sono reclusi nella spiata Casa di Cinecittà, appartengono tutti alla “vecchia guardia”. Da Dayane a Zorzi, infatti, tutti sono entrati nelle battute iniziali del reality e contavano di uscirne poco prima di Natale. Così però non è stato ma tutti loro hanno scelto volontariamente di proseguire nella convivenza forzata e ambire al montepremi finale messo in palio e pari a 100 mila euro. La puntata finale di stasera si aprirà ufficialmente con l’esito del televoto che vede in sfida Zelletta e Tommaso: chi avrà la meglio? Andrea aveva fatto proprio il nome dell’amico Zorzi portandolo con sé al televoto con un commento coraggioso: “Io se devo sfidarmi con qualcuno o uscire dalla Casa voglio farlo con la persona che reputo più forte”. Colui che avrà la meglio andrà poi a confrontarsi con Dayane, Pierpaolo e Stefania per aggiudicarsi il montepremi.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: IL BALLETTO CON GLI EX VIPPONI

La finale del Grande Fratello Vip sarà caratterizzata da una serata lunga e ricca di emozioni che inizierà con la tradizionale sigla spettacolare realizzata dai protagonisti di questa edizione del reality. Ad anticiparci qualcosa era stato Gabriele Parpiglia nelle sue chicche di gossip per Casa Chi di qualche giorno fa, il quale aveva svelato: “La finale si chiuderà con un balletto che comprenderà tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip e verranno ripercorsi in musica le tappe importanti dal punto di vista musicale, con le canzoni che partono dagli anni ’50 fino ad arrivare ad oggi. I ragazzi sono divisi in diversi gruppi”. Il giornalista aveva fatto molto di più spiegando che per gli anni ’50 i protagonisti saranno Carlotta Dell’Isola, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis, Mario Ermito, e Francesco Oppini. I rappresentanti degli anni ’60 saranno invece Enock, Elisabetta Gregoraci, Cecilia Capriotti, Myriam Catania, Guenda Goria e Giulia Salemi, “e via via tutti gli altri che si uniranno insieme per una magistrale coreografia”, aveva detto. Coreografia che, stando alle indiscrezioni sarebbe stata preparata proprio da Matilde Brandi con l’aiuto di una assistente.



