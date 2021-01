Andrea Zelletta, duro sfogo contro autori GF Vip: “Siamo persone”/ “Diteci la verità”

L’annuncio di Alfonso Signorini che ha confermato il prolungamento del Grande Fratello Vip 2020 ha lasciato l’amaro in bocca ai concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa lo scorso 14 settembre ovvero Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Adua Del Vesco e Dayane Mello. I più scossi, tuttavia, sono sicuramente Tommaso Zorzi che, dopo la diretta con Signorini ha avuto un crollo nervoso e Andrea Zelletta che, dopo essersi lasciato andare alle lacrime, si è sfogato scagliandosi contro gli autori, rei di non dire la verità sulla data della finale. Pur confermando il prolungamento del reality, il conduttore non ha svelato quando andrà esattamente in onda la finalissima e, di fronte a tale incertezza, Zelletta ha perso la pazienza in casa chiedendo la verità agli autori.

ANDREA ZELLETTA FURIOSO PER IL PROLUNGAMENTO DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Durante una conversazione con Samantha De Grenet, tra le ultime vip a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, Andrea Zelletta non ha nascosto il proprio disappunto per il trattamento ricevuto. Pur essendo intenzionato a portare a termine l’avventura iniziata quattro mesi fa, l’ex tronista di Uomini e Donne non nasconde di voler sapere con certezza quando finirà il Grande Fratello Vip 2020. “Non è tanto una o due settimane che siamo qui in più. Siamo persone umane, però diteci la c***o di verità, poi uno sceglie. Diteci la verità e basta. Non si fa così, stavamo in confessionale e sembravamo stupidi lì dentro. Invece non siamo stupidi. Possiamo almeno sapere la verità? Non è questione di vincere, ma di portare fino alla fine una cosa iniziata”, si è sfogato Zelletta. Il prolungamento, dunque, ha provocato molti malumori in casa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA