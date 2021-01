Grande Fratello Vip 2020, eliminato e pagelle/ Annuncio finale, Zorzi “Vado via!”. Figuraccia Giulio Pretelli

Grande Fratello Vip, le pagelle della 33esima puntata

Alfonso Signorini lo preannuncia all’inizio “Questa sarà una puntata senza tregua”, ed effettivamente è proprio ciò che è accaduto nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 18 gennaio 2021. La 33esima puntata si apre con la coppia del momento, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che continua a dividere il pubblico e la Casa. Di certo le numerose critiche non fanno bene a Pierpaolo, che in queste settimane ha perso un po’ di smalto ma non la voglia di viversi la storia con Giulia, che difende anche dalle nuove dichiarazioni del fratello Giulio. VOTO 7 per lui.

Giulia non si lascia andare al risentimento e, anzi, accoglie e consola Giulio Pretelli. VOTO 7,5. Non è uscito benissimo, invece, il fratello di Pierpaolo: prima ha cercato di giustificare le sue dichiarazioni dando colpa ai giornalisti (e per questo è stato redarguito da Signorini), poi è scoppiato in lacrime. VOTO 5.

Stefania Orlando replica a Andrea Roncato, Cecilia Capriotti…

La nuova diretta del Grande Fratello Vip lascia poi spazio ad un altro acceso scontro che ha infiammato la Casa: quello tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta. Nessun particolare chiarimento tra le due ma solo una sorta di giustificazione della Ruta che non ha però messo a tacere le polemiche. VOTO 6 per la Ruta, 6,5 per Cecilia. L’atmosfera viene spezzata poi da una divertentissima incursione di Andrea Pucci, che presenta la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e interroga i gieffini. Poi si passa ad un altro momento dolente, stavolta per Stefania Orlando. Da vera signora e con grande calma, replica alle dichiarazioni fatte dal suo ex Andrea Roncato sulla fine del loro matrimonio. VOTO 8.

Da un tasto dolente a uno toccante con la sorpresa per Dayane Mello: in collegamento dal Brasile c’è infatti suo fratello Juliano che conferma la veridicità delle parole della sorella sulla loro madre biologica. Un momento davvero toccante. VOTO 7,5. Anche Andrea Zenga incontra suo fratello, Jacopo, che ha in comune il papà, Walter Zenga. Si torna dunque a parlare di questo complicato rapporto, anche se il pubblico inizia a chiedere che il concorrente si faccia conoscere anche per altro. VOTO 5,5. Infine l’annuncio dell’ulteriore allungamento del programma che ha portato Tommaso ad annunciare che “Non riuscirò ad arrivare fino in fondo”.

Eliminato della 33esima puntata del Grande Fratello Vip e aspiranti finaliste

Concludiamo con l’eliminato, il primo finalista e i nominati di questa settimana. A lasciare la casa nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip è stata Cecilia Capriotti. Poi c’è stata la votazione per la proclamazione della prima finalista, che verrà scelta dal pubblico tra Stefania Orlando, Giulia Salemi, Dayane Mello e Adua Del Vesco. Verrà proclamata la prossima settimana la prima finalista, non ci sono state invece le nomination.



