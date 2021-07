Andrea Zelletta e Natalia Paragoni “si sposano nel 2022″/ Lei: “Nozze? La verità…”

La storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non conosce crisi e, anzi, sarebbe ormai sempre più vicina al passo successivo: il matrimonio. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e da quel momento non si sono più lasciati. Certo, le difficoltà non sono mancate (i telespettatori del Grande Fratello Vip ben ricorderanno le voci di tradimento circolate nel corso dell’ultima edizione), ma nulla ha scalfito la loro storia. Ecco per l’indiscrezione sull’imminente matrimonio è apparsa a tantissimi più che credibile. È il noto blogger Amedeo Venza ad aver lanciato su Instagram lo scoop che recita: “Andrea e Natalia si sposano! Fonti vicine alla coppia fanno sapere che i due dovrebbero sposarsi il prossimo anno! (2022)”. Stando alla fonte, quindi, Natalia e Andrea sarebbero ormai vicinissimi alle nozze; ma è davvero così?

Natalia Paragoni smentisce il gossip: “False news”

Proprio pochi minuti dopo l’uscita dell’indiscrezione, Natalia Paragoni ha aperto una sessione di domande e risposte e tra queste è subito balenata quella del matrimonio per il 2022. La risposta della Paragoni? Una secca smentita: “Ma dove le trovate queste false news?!” Insomma, sembra che l’anno non sia quello giusto, ma la volontà di convolare a nozze resta. D’altronde, in un’intervista rilasciata a SuperguidaTv non molto tempo fa, Zelletta ha ammesso: “Io e Natalia conviviamo ormai da due anni e il nostro amore è consolidato. Vorremmo realizzare i nostri sogni e in questo senso abbiamo entrambi un obiettivo comune. Pian piano stiamo costruendo la nostra famiglia. Non abbiamo fretta e non ci piace pianificare. Preferiamo vivere alla giornata senza pensare troppo al futuro”.

