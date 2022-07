Andrea Zelletta, ex corteggiatrice di Uomini e donne subisce un grave lutto/ “Ti amo, angelo mio”

Uomini e donne, ex corteggiatrice subisce la scomparsa della mamma

Sono ore difficili per un ex volto di Uomini e donne e i suoi fedeli sostenitori, si tratta dell’ex corteggiatrice e finalista al trono classico di Andrea Zelletta, Klaudia Poznanska. La non scelta di Andrea Zelletta, che a Klaudia ha preferito la prescelta e sua attuale compagna Natalia Paragoni, ha riportato a mezzo social un messaggio struggente e intriso di dolore, per la perdita della madre, venuta a mancare improvvisamente. La donna spentasi in questi giorni rappresentava tutto per Klaudia ed era anche intervenuta in un’esterna registratasi a Uomini e donne tra Andrea Zelletta e la figlia, che ora la ricorda tra le Instagram stories.

Il messaggio struggente dell’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta

“Proteggimi da lassù, mamma -si legge tra le righe del commovente messaggio rilasciato pubblicamente da Klaudia Poznanska e condiviso con i follower dell’influencer-, lotterò per te fino al resto dei miei giorni. Tutto quello che farò sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto”. Il messaggio di dolore dell’ex corteggiatrice, poi, prosegue con parole di una promessa importante rivolta alla madre compianta: “Sarai orgogliosa di me, te lo prometto”. E ancora, infine: “Ti amo angelo mio”. Una dedica struggente che, in queste ore segnate dallo stop di Uomini e donne dovuto alle vacanze estive in corso, commuove il popolo della rete, in particolare i fedeli sostenitori del dating-show di Maria De Filippi, che hanno seguito appassionati le vicende del trono condotto da Andrea Zelletta e le parole d’addio dell’allora tronista rivolte alla non scelta, dettate da una stima e un affetto rilevanti verso Klaudia. Per Klaudia non è stato facile ingoiare il rospo di non essersi rivelata la scelta dell’ex Gf vip 5 soprannominato scherzosamente “comodino” della Casa, Andrea Zelletta, anche se può consolarla l’idea che l’ex tronista stia ancora facendo coppia fissa con la prescelta Natalia Paragoni, segno che i due innamorati facciano davvero l’uno per l’altra.

