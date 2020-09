Andrea Zelletta/ Ha “tradito” Massimiliano Morra? Ecco cos’è successo… (Grande Fratello Vip 2020)

Andrea Zelletta ha regalato la prima delusione a uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Le nomination dello scorso venerdì non sono state facili per molti dei vipponi in gara e soprattutto per Massimiliano Morra. Convinto del loro legame di amicizia, l’attore infatti si è ritrovato a fare i conti con il ‘tradimento’ di Andrea Zelletta , che ha preferito votarlo per salvare Dayane Mello. Un gesto che ha lasciato interdetto Morra, ma che per adesso non ha spinto i due verso un chiarimento. “Ha votato me perchè conosceva Dayane fuori“, ha detto l’artista agli amici, “allora io Adua non la dovrei mai votare, perchè è stata la mia ex. Io mi baso su quello che succede qua dentro, sulle dinamiche che accadono qua”.

Intanto su Instagram c’è chi critica la fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni. In questi giorni ha pubblicato diversi scatti di lavoro su Instagram e in alcune occasioni si è mostrata con le amiche, in un momento divertente. A qualcuno dei suoi ammiratori non è andata giù: “Vedo Natalia tranquillissima, esce si diverte. Non che debba stare in casa per carità, ma è come se Andrea non esistesse. Non pubblica nulla su di lui, non lo nomina e nulla”. Secondo l’utente, Natalia avrebbe dovuto avere un atteggiamento diverso, visto che durante lo scherzo de Le Iene aveva manifestato una forte gelosia nei suoi confronti. “Porto la mia vita avanti come al solito”, ha replicato lei, “noi donne siamo indipendenti e se anche in questo momento non c’è Andrea, io porto la mia vita avanti. Questo non vuol dire che non sia nei miei pensieri”.

Andrea Zelletta, difficoltà col pubblico

Andrea Zelletta sta vivendo un momento di stallo nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. In vena di confidenze, il concorrente ha rivelato ad Elisabetta Gregoraci di avere qualche difficoltà ad interagire con il resto del gruppo. “Mi accorgo di fare sempre lo stupido”, ha detto il modello, “a volte giro per casa e magari vedo delle persone che fanno delle cose e io invece non so cosa fare… Ogni tanto vorrei fare una chiacchiera, però non mi sento di andare a cercarla”. Secondo la showgirl, Andrea Zelletta dovrebbe approfittare di questo momento per stare da solo con se stesso e riflettere. L’ex tronista però si rende conto di avere dei blocchi. “Quando si affrontano certi argomenti e si è in tanti, io riesco ad aprirmi”, ha rivelato, “ma ancora non mi sono esposto molto perchè non mi sento pronto. Forse è troppo presto”. Il pensiero di Andrea è andata alla confessione di Dayane Mello in merito alla sua infanzia: per lui è stato un momento forte, ma al suo posto avrebbe avuto delle remore ad aprirsi così tanto. “Siamo 20, posso anche andare d’accordo con tutti, ma non mi sento di raccontare le mie cose a 20 persone“, ha aggiunto, “posso farlo solo con le persone che ritengo meritino questa apertura. E’ un privilegio”.



