Andrea Zelletta/ Il misterioso regalo di Natalia, la fidanzata vuole lasciarlo?

Andrea Zelletta e il misterioso regalo di Natalia al Grande Fratello Vip 2020

Andrea Zelletta sarà protagonista della puntata di questa sera del Grande Fratello vip 2020. Il bel tronista in questi mesi è stato poco sotto i riflettori e quando c’è stata l’occasione di parlare di una sua presunta relazione al di fuori del programma e un suo corteggiamento ai danni di Natalia Paragoni, è scomparso un paio di giorni dalla casa per poi farvi ritorno senza più che si dicesse una parola su quella storia. Messa da parte Alice Fabbrica, su di lui non c’è stato più alcun pettegolezzo almeno fino a quando proprio Alfonso Signorini non ha pensato bene di tirare fuori dal cilindro un altro colpo di scena ovvero la rivelazione secondo la quale Andrea Zelletta sarebbe interessato a mollare la sua fidanzata proprio nella casa del Grande Fratello Vip 2020 come altri vipponi hanno fatto prima di lui. Forse proprio questo pettegolezzo ha messo un po’ in crisi Natalia Paragoni che ha inviato nella casa uno strano regalo di Natale al suo fidanzato e questo ha un po’ destabilizzato il suo terreno. In particolare, la corteggiatrice ha fatto avere al suo tronista lo scatolo che conteneva il suo anello con una bottiglietta di profumo (che non sembra sia quello di Natalia), un codino per capelli e un messaggio in cui ha sottolineato “tuo Natale” e anche ‘tua fidanzata’ mandando in tilt tutta la casa.

Sonia e Mario litigano per Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è rimasto senza parole e si è lamentato un po’ per questo regalo tanto da dirsi pronto a scoprire il perché e la motivazione dietro le sue parole e quello strano gesto. Inutile dire che parte della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020 sarà proprio dedicata a questo suo momento ma anche alle parole che sono poi state dette in casa dagli altri concorrenti. Se da una parte Sonia e Giulia hanno provato a rincuorare Andrea, dall’altra c’era chi, come Dayane, si è detta convinta che lei lo voglia lasciare. Le due fazioni della casa hanno creato un po’ di scompiglio e hanno causato anche una serie di discussioni che hanno visto Mario e Sonia andare allo scontro con buona pace di Tommaso Zorzi che li ha accusati di aver rovinato il loro momento dell’apertura dei regali. In che modo Andrea affronterà la situazione questa sera in diretta? Alla fine deciderà di lasciare la casa t tornare da lei?



© RIPRODUZIONE RISERVATA